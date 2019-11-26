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вторник, 26 ноября 2019 23:02

Польша вернула из Лондона золотой запас, вывезенный в 1939

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Польша вернула из Лондона золотой запас, вывезенный в 1939
Золото вывезли перед Первой мировой войной. Фото: RMF24

Польша тайно вернула в страну 100 тонн золота из банка Англии.

К операции привлекли несколько тысяч человек из банковских служб безопасности. Золотые слитки в течение ноября доставлялись в Польшу самолетами, сообщает RMF24.

Самолеты с золотым грузом стоимостью более 18 млрд злотых (4,2 млрд евро), приземлялись в аэропортах в Варшаве и Познани.

Грузовиками в сопровождении нескольких десятков военных золото развозили в несколько десятков хранилищ по всей стране.

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Золото в 1939 году незадолго до начала Второй мировой войны вывезли через Румынию, Турцию, Сирию в Англию, где он до сих пор хранилось.

Глава центробанка Адам Глапинський заявил, что центральный банк Англии оставил часть золота для текущих расчетов.

В сети опубликовали копии протокола к Договору о ненападении - "пакт Молотова - Риббентропа". Его подписали 23 августа 1939-го Германия и СССР. Копии документа и секретного дополнительного протокола к нему опубликовал фонд "Историческая память", который получил сканы от Историко-документального департамента МИД России.

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