Польша и Канада сделали заявление по Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4194
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 522
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 180
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2034
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
8
9
5
6
4
Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца
Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца
На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер
На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
&quot;Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла&quot; - свидетель голода
"Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода
Видео
Все видео
Представили 2-й том свидетельств о Революции достоинства
Представили 2-й том свидетельств о Революции достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека
Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека
Художницу нашли убитой в доме свекра
Художницу нашли убитой в доме свекра
Интервью
1/5
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 144
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 405
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4194
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 522
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 144
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 11:10

Польша и Канада сделали заявление по Украине

  Комментировать
Польша и Канада сделали заявление по Украине
Первыми независимость Украины признали Канада и Польша. Фото: "Украинский репортер"

Польша и Канада признали независимость Украины 2 декабря 1991 года. Они стали первыми странами, которые сделали это.

Перед тем прошел Всеукраинский референдум. На нем 90,32% граждан поддержали независимость Украины.

"Нам хотелось первыми признать независимость Украины. Помню, что референдум проходил в выходные, и мы сделали все возможное, чтобы дипломатическая нота польского МИД с признанием суверенной Украины была направлена ​​из Варшавы быстрее", - вспоминал глава польского правительства 1991 года Ян-Кшиштоф Белецкий.

Президент Польши Лех Валенса направил поздравления в адрес новоизбранного президента Украины Леонида Кравчука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начался путч

3 и 4 декабря Украину признали Венгрия, Литва и Латвия, 5 декабря Россия. До 1993-го - около 130 государств.

Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины и выборе 1-го президента Украины состоялись 1 декабря 1991 года. В бюллетене референдума разместили текст Акта провозглашения независимости, принятого 24 августа 1991-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша и Канада сделали заявление по Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче

Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск

Польша и Канада сделали заявление по Украине

Командиры украл казну й сбежал к врагу

Князь победил братьев и занял престол

Самое читаемое
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 23508
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 11691
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 11404
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 8784
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 8739
История
Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче
Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче
 Просмотров: 54
Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск
Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск
 Просмотров: 279
Представили 2-й том свидетельств о Революции достоинства
Представили 2-й том свидетельств о Революции достоинства
 Просмотров: 27
Командиры украл казну й сбежал к врагу
Командиры украл казну й сбежал к врагу
 Просмотров: 1386
Князь победил братьев и занял престол
Князь победил братьев и занял престол
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
24
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
8
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
Голосов: 234
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть