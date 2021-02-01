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понедельник, 01 февраля 2021 13:08

Политические партии использовали идеи кирилло-мефодиевцев

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Политические партии использовали идеи кирилло-мефодиевцев
Картину "Шевченко среди кирилло-мефодиевцев" написал украинский художник Константин Крылов 1963 года Иллюстрация: museumshevchenko.org.ua

С января 1846-го по март следующего года в Киеве действовало Кирилло-Мефодиевское общество. Его идеи использовали первые украинские политические партии. Кирилло-мефодиевцы хотели независимости Украины и объединения 14 славянских государств в федерацию со столицей в Киеве.

"Украина должна стать центром, потому что дольше сохраняла традиции народного правления. Казацкое общество до последнего оставалось таким", - пояснил Gazeta.ua историк Евгений Луняк.

Сосед члена Кирилло-Мефодиевского общества Николая Гулака студент Алексей Петров подслушал разговоры кружка и написал донос.

"В нем сообщил, что славянское общество выступало за изменение государственного строя. Имело более сотни членов. Некоторые отправились за границу чтобы наладить совместную деятельность с местными движениями. Имели оружие и офицеров. У власти возникло опасение, что это что-то вроде декабристского восстания, которое произошло за 20 лет до этого", - рассказывает исследователь.

Арестовали 12 членов общества. Судили не столько за деятельность, сколько за идеи.

"Впервые выдвинули идею государственной самостоятельности Украины. В то время такая мысль была опасной. Руководитель Третьего отделения Алексей Орлов говорил, что за нее можно оказаться на эшафоте (помост для проведения казней. - Gazeta.ua). Это мазепинство - идея независимости Украины, выступление против Российской империи. Революционным было и стремление социального равенства - ликвидация крепостного права", - отмечает историк.

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Отбыв наказание, члены общества организовали первый в Российской империи украинский журнал "Основа".

"Под их влиянием появились хлопоманы, а затем громадовское движение. Они пугали царизм, выдавший Валуевский циркуляр 1863-го и Эмский указ 1876 года, которые запрещали использование украинского языка. Но эти меры не смогли остановить развитие национально-освободительного движения. Идеи Костомарова-Гулака-Белозерского дошли до первых украинских политических партий. Ими вдохновлялись и участники революции 1917-1921 годов", - говорит Евгений Луняк.

Больше о Кирилло-Мефодиевском обществе читайте в журнале "Країна" № 557 за 28 января 2021 года.

В январе 1846-го в Киеве возникло Кирилло-Мефодиевского общества. Его называют первой украинской политической организацией.

"Когда говорят, что украинское политическое движение берет начало с кирилло-мефодиевцев - это правда. Они создатели украинской национальной идеи, которая предусматривает свое государство и республиканский строй. Их мечты воплотились в жизнь в ХХ веке", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua историк Евгений Луняк.

Автор: Александр Гандзий
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