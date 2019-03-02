Показали самый древний в Украине символ власти, которому 5 тыс. лет

Отдельный вопрос, на который должны ответить ученые, что именно закодировано в изящном орнаменте этого символа власти

Уникальный бронзовый скипетр, найденный во время прошлогодних раскопок в Пологовском районе Запорожской области, стал настоящей научной сенсацией, ведь не имеет аналогий в Украине.

Этот символ власти принадлежал мужчине ямной культуры (сутки ранней бронзы, ХХХИ / ХХХ-XXIII вв. до н.э.), которого журналисты окрестили "степным царем", пишет Рro.berdyansk.biz.

Вместе с другими бронзовыми изделиями, найден был археологической экспедицией Бердянского государственного педагогического университета и археологического общества "Ольвия-Арго".

Недавно, после тщательной реставрации сенсационная находка вернулась в Бердянск. Теперь в археологической лаборатории ученые и художники восстанавливают первоначальный вид одного из древнейших символов власти, когда-либо найденных в Украине. Уже третью неделю специалисты из археологического рисунке скрупулезно фиксируют каждую мелочь уникальной находки. Ведь, как выяснили археологи, чеканка на бронзу наносили в несколько этапов.

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Отдельный вопрос, на который должны ответить ученые, что именно закодировано в изящном орнаменте этого символа власти. Ведь в древности, украшая одежду, орудия труда или оружие, люди придавали отделке определенное содержание. Рисунок должен был подчеркнуть статус владельца, или защищать его как оберег.

Самым ценным женским нарядом Украины является кунтуш XVIII века. Прасковьи Апостол, дочери казацкого гетмана Даниила Апостола. Наряд сохраняется в Черниговском историческом музее имени В.В. Тарновского.