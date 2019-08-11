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воскресенье, 11 августа 2019 23:13

Показали рукописи Франца Кафки, которые передали Израилю

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Показали рукописи Франца Кафки, которые передали Израилю
В дневнике Кафка писал на иврите. Фото: National Library of Israel

Часть рукописей писателя Франца Кафки передали Национальной библиотеке Израиля.

Передали три черновых варианта рассказа Кафки "Свадебные приготовления в деревне". В тетрадях он практиковался писать на иврите, оставил сотни личных писем друзьям, дорожные журналы и рисунки. Часть из них никогда не была опубликована, сообщает The Guardian.

Рукописи Кафки сохранил его близкий друг Макс Брод. Он вывез рукописи из Чехословакии в Израиль. Брод опубликовал много произведений Кафки, но часть оставалась необнародованной. Он умер в 1968 году. Часть его архива украли и пытались продать в Германии.

Национальная библиотека Израиля с 2008 года пыталась вернуть всю коллекцию рукописей Кафки.

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"Национальная библиотека требовала передачи архива ей, потому что этого хотел Брод. Мы начали процесс, который занял 11 лет, пока мы не закончили его две недели назад", - сказал глава библиотеки Дэвид Блюмберг.

Работники библиотеки планируют оцифровать полученные рукописи Кафки до конца года и сделать их доступными для общественности.

По данным голландского информатора гестапо обнаружило тайник и арестовало 4 августа 1944 в Амстердаме 15-летнюю Анну Франк и ее семью. Она - автор дневника о скитаниях евреев.

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