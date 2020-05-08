Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик

В Кропивницком устроили уникальную выставку. Фото: ТСН

В Кропивницком открыли выставку сокровищ, которые прятал у себя тайный миллионер Александр Ильин.

Он всю жизнь работал электриком и при этом прятал у себя золотые и серебряные предметы, старопечатные книги, картины и старинную посуду, сообщает ТСН.

Ильин умер в 1993 году, и из его дома грузовиками вывозили раритеты. Решением суда коллекцию конфисковали в пользу государства.

4 тыс. предметов из коллекции Ильина хранят в Краеведческом музее в Кропивницком. Демонстрируется только 10-я часть. Для всего не хватает места. Одно из сокровищ - 300-летняя серебряная с позолотой кружка. По одной из версий, монахи Киево-Печерской лавры хотели подарить ее Петру I, которого ждали в гости. Тот так и не приехал.

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"Кружка работы украинского ювелира Ивана Равича. Оказалось, что в коллекции Ильина сохранялась ранее неизвестная работа выдающегося мастера. Очевидно, этот дар так и не был преподнесен и остался на территории Украины", - говорят в музее.

Реальную стоимость коллекции и происхождение эксперты до сих пор не знают. Предполагается лишь, что ее часть - наследство.

Национальный музей во Львове показал ценные предметы из археологических раскопок. В музее хранится серебряный клад XI-XII вв. из с. Вербовая на Бережанщине Тернопольской обл.