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среда, 22 мая 2019 18:59

Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
14

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Самобытная культура крымских татар
Фото: facebook.com/clio.eu
Самобытная культура крымских татар
Самобытная культура крымских татар
Самобытная культура крымских татар
Самобытная культура крымских татар

Культура крымских татар 1920-х является уникальным историческим явлением. В этот период они попали под течение массовой борьбы с религией в Советском Союзе. Закрылись почти все культовые сооружения. Но произошло культурное возрождение.

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В момент, когда пытались уничтожить культурную идентификацию, крымские татары почувствовали свою самобытность. Предлагаем посмотреть фотографии собраны сообществом Пустощі східноєвропейської кліо.

Историки доказали, что депортация крымских татар в 1944-м была этнической чисткой. Об этом свидетельствует тот факт, что постановление Государственного комитета обороны СССР, на основании которой происходила депортации 18 мая 1944 года, называлась "О крымских татарах".

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