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четверг, 26 ноября 2020 13:39

Показали, как почтить жертв Голодомора дома

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Показали, как почтить жертв Голодомора дома
В этом году просветительские мероприятия будут проходить под общим лозунгом "Сохрани память. Сохрани правду" Фото: uinp.gov.ua

К 87-й годовщине Голодомора Украинский институт национальной памяти выпустил ролик "Сохрани память! Сохрани правду!".

"Цель кампании показать, что сохранение памяти - это не абстракция, а конкретные действия, которые может сделать каждый: записать воспоминания родственников, которые были очевидцами совершения геноцида в 1932-1933 годах, найти старые семейные фотографии или другие артефакты того периода: рубашки, полотенца, предметы быта и т. д. Все это, по возможности, передать в местный музей или Национальный музей Голодомора-геноцида. Их воспоминания, их фотографии, те памятники прошлого, что они сохраняют, укрепляют национальную память. Наша задача сохранить и передать эту память следующим поколениям", - говорится в сообщении.

Также Институт призывает присоединиться к акции "Зажги Свечу памяти". 28 ноября после 16:00 следует зажечь свечу и оставить ее на подоконнике в память о миллионах замученных голодом украинцах.

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Ролик разработали студия Bober Film Studio и Диана Горда.

Недавно Украинский институт национальной памяти выпустил просветительский ролик о борьбе украинского крестьянства против коллективизации. События тех времен стали предпосылкой осуществления Голодомора.

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