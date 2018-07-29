Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове

У Оперного театра прошли детские велогонки. Фото: youtube.com

В 1957 году во Львове во Львове прошли детские гонки на велосипедах. Событие сняли в видеохронике.

Видео распространила британская компания архивной кинохроники Пате-журнал (British Pathé).

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Фирма "Пате" имела сеть филиалов в разных городах - в Петербурге, Киеве, Харькове, Варшаве, Одессе и Баку.

Гонки проходили возле Оперного театра.

Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XIX века серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашева (Пустомытовский район Львовской области).