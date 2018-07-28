Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото

Фото: http://photo-lviv.in.ua

Опубликовали фото возведения железнодорожного моста в селе Плугов Золочевского района Львовской области.

В 1914 году во время Первой мировой войны мост заминировали и взорвали, сообщает "Фото старого Львова".

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Фото строительства нашли в Австрийском государственном архиве в городе Вене.

Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XIX века серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашев (Пустомытовский район Львовской области).