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суббота, 28 июля 2018 23:13

Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
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Строительство моста а в 1917
Фото: http://photo-lviv.in.ua
Строительство моста а в 1917
Строительство моста а в 1917
Строительство моста а в 1917
Строительство моста а в 1917

Опубликовали фото возведения железнодорожного моста в селе Плугов Золочевского района Львовской области.

В 1914 году во время Первой мировой войны мост заминировали и взорвали, сообщает "Фото старого Львова".

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Фото строительства нашли в Австрийском государственном архиве в городе Вене.

Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XIX века серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашев (Пустомытовский район Львовской области).

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