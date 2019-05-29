Погода покажет, каким будет лето - сегодня Федора Житника

29 мая знахари собирают цвет рябины Фото: krasniykut.ru

Федора Житника отмечают 29 мая. Чтят память преподобного Феодора Освященного.

Он жил в Египте и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В 14 лет тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. После смepти своего учителя, Федор стал игуменом. Имел дар чудотворения.

Житником день прозвали за то, что он считался последним благоприятным днем ​​для посева злаков.

Ужинали обязательно ячменным квасом и пивом, кашами, пирогами из ржаной муки. Считалось, что в этот день необходимо отведать пищу, в которой есть часть ржи. Тогда засеяно на Житника поле принесет богатый урожай.

Знaхари собирали на Федора Житника рябиновый цвет. Затем его аккуратно высушивали в тени на сквозняке, рассыпав по отреза льняной ткани, и ссыпали на хранение в льняные мешочки. Использовали в приготовлении различных отваров.

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Наблюдали за погодой, чтобы знать каким будет лето.

Если 29 мая идет дождь и слышать кваканье лягушек в водоемах - погода будет хорошей.

На озерах появились кувшинки - к устойчивому летнему теплу.

29 мая гремит гром - будет хороший урожай зерна.

Ласточки в день Житника на гнезда садятся - июнь будет жарким. Если птички продолжают играть в воздухе - первый месяц лета будет дождливым.

Сегодня день Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея. Преподобный Пахомий жил в ІІІ в. Стал монахом в Египте и основал первый монастырь. В нем могли совместно жить несколько монахов.