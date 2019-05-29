Погода покажет, каким будет лето - сегодня Федора Житника

Федора Житника отмечают 29 мая. Чтят память преподобного Феодора Освященного.
Он жил в Египте и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В 14 лет тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. После смepти своего учителя, Федор стал игуменом. Имел дар чудотворения.
Житником день прозвали за то, что он считался последним благоприятным днем для посева злаков.
Ужинали обязательно ячменным квасом и пивом, кашами, пирогами из ржаной муки. Считалось, что в этот день необходимо отведать пищу, в которой есть часть ржи. Тогда засеяно на Житника поле принесет богатый урожай.
Знaхари собирали на Федора Житника рябиновый цвет. Затем его аккуратно высушивали в тени на сквозняке, рассыпав по отреза льняной ткани, и ссыпали на хранение в льняные мешочки. Использовали в приготовлении различных отваров.
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Наблюдали за погодой, чтобы знать каким будет лето.
Если 29 мая идет дождь и слышать кваканье лягушек в водоемах - погода будет хорошей.
На озерах появились кувшинки - к устойчивому летнему теплу.
29 мая гремит гром - будет хороший урожай зерна.
Ласточки в день Житника на гнезда садятся - июнь будет жарким. Если птички продолжают играть в воздухе - первый месяц лета будет дождливым.
Сегодня день Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея. Преподобный Пахомий жил в ІІІ в. Стал монахом в Египте и основал первый монастырь. В нем могли совместно жить несколько монахов.
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