Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

Сегодня день Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея. Преподобный Пахомий жил в ІІІ в. Стал монахом в Египте и основал первый монастырь. В нем могли совместно жить несколько монахов.
В народе об этом дне говорили:
Пришел Пахом - запахло теплом.
На Пахомия тепло - все лето теплым будет.
На Пахома багряный восток - лето будет засушливым, стоит ждать пожаров.
На Пахома-Бокогрея скорее досевай пшеницу.
Не стоит сажать на Пахома Теплого никакие растения, кроме пшеницы - посевы не взойдут или сгниют.
Наблюдали:
Багряный восход солнца - к грозному пожарному лету.
Весь день тепло - лето будет теплое.
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Можжевельник зацвел - пора сеять ячмень.
Обильные серьги на осине - к урожаю овса.
В этом году празднование Троицы приходится на 16 июня - пятидесятый день после Пасхи. Этот день также называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.
Поскольку Троица приходится на воскресенье, выходной переносится на понедельник - 17 июня. Таким образом у украинцев будет три выходных подряд - 15, 16, 17 июня.
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