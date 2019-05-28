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вторник, 28 мая 2019 08:29

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

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Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты
В народе говорили: "Какая погода будет на Пахомия, таким будет лето" Фото: rbc.ua

Сегодня день Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея. Преподобный Пахомий жил в ІІІ в. Стал монахом в Египте и основал первый монастырь. В нем могли совместно жить несколько монахов.

В народе об этом дне говорили:

Пришел Пахом - запахло теплом.

На Пахомия тепло - все лето теплым будет.

На Пахома багряный восток - лето будет засушливым, стоит ждать пожаров.

На Пахома-Бокогрея скорее досевай пшеницу.

Не стоит сажать на Пахома Теплого никакие растения, кроме пшеницы - посевы не взойдут или сгниют.

Наблюдали:

Багряный восход солнца - к грозному пожарному лету.

Весь день тепло - лето будет теплое.

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Можжевельник зацвел - пора сеять ячмень.

Обильные серьги на осине - к урожаю овса.

В этом году празднование Троицы приходится на 16 июня - пятидесятый день после Пасхи. Этот день также называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.

Поскольку Троица приходится на воскресенье, выходной переносится на понедельник - 17 июня. Таким образом у украинцев будет три выходных подряд - 15, 16, 17 июня.

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