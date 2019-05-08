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четверг, 09 мая 2019 18:48

Троица 2019: будет ли выходной и когда праздновать в Украине

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В этом году празднование Троицы приходится на 16 июня - пятидесятый день после Пасхи. Этот день также называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.

Поскольку Троица приходится на воскресенье, выходной переносится на понедельник - 17 июня. Таким образом у украинцев будет три выходных подряд - 15, 16, 17 июня.

История праздника

Первыми Троицу стали праздновать апостолы, которые являются учениками Иисуса Христа. Они хотели увековечить день, когда на них сошел Святой Дух. Перед этим они 50 дней молились в Сионской горнице.

После этого события апостолы стали способными говорить на разных языках мира, чтобы рассказывать о смерти и воскресении Иисуса в других странах.

Официально праздновать Троицу решили с IV века. Тогда на Вселенском соборе приняли догмат о троице - признание одного Бога в трех проявлениях: Отца, Сына и Духа Святого.

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Древние славяне обратили внимание на Троицу только через 300 лет после крещения Руси, в конце XIII - начале XIV веков.

  Картина "Святая Троица", художник Питер Пауль Рубенс. XVII век.
Картина "Святая Троица", художник Питер Пауль Рубенс. XVII век.

6 мая в Вооруженных Силах Украины впервые отметили День пехоты. Новый праздник ввел президент Петр Порошенко 19 апреля.

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мая

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