Под замком нашли остатки древних укреплений

Автор: ukrinform.ua Археологи и студенты проводят раскопки на Збаражском замке, Тернопольщина

Археологи подтвердили гипотезу о том, что Збаражский замок в Тернопольской области появился на месте более древних оборонительных сооружений.

"В свое время известный турецкий путешественник XVII в. Эвлия Челеби назвал Збаражский замок "крепостью из крепостей". Известно, что спроектировал его архитектор Скамоцци. Оказывается, что замок построен на месте ранее построенных оборонительных сооружений.

Первые результаты нашей экспедиции показали то, о чем говорили отдельные историки - в основе бастионов Збаражского замка лежат древние фортификационные сооружения", - рассказал порталу Укринформ кандидат исторических наук Богдан Строцень.

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По предположению археологов, в XVII в. бастион построили на фундаменте древней оборонительной башни. Ее, вероятно, впоследствии засыпали землей и превратили в мощный оборонительный элемент.

Во время раскопок археологи обнаружили фрагменты стен башни и своды тоннелей, а также разновозрастные артефакты. Они тоже свидетельствует о засыпании землей башни.

Автор: ukrinform.ua Археологи и студенты проводят раскопки на Збаражском замке, Тернопольщина

Археологи нашли останки подростка, похороненного в период Киевской Руси в Кордышеве, Тернопольская область. Также обнаружили скелеты времен Комаровской культуры.