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пятница, 01 марта 2019 16:37

Под фундаментом дома нашли древние ценности

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Под фундаментом дома нашли древние ценности
Нашли монеты и украшения. Фото: Dipartimento giustizia URI

В швейцарском городе Альтдорф под руинами средневекового здания археологи нашли монеты поздней Римской империи.

Здание относится к XVI веку, сообщает Kxan36.

Под ее фундаментом на глубине 1 м нашли древние артефакты. Среди них монеты римского императора Константина Великого, жившего в 306-337 годах нашей эры, брошь I-II веков нашей эры и золотая подвеска VI-VII веков нашей эры.

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Ученые считают, что находки свидетельствуют о существовании на этом месте римского поселения.

На глубине 6 м нашли кусок дерева, которому 4500 лет.

В Великобритании на территории графства Южный Йоркшир нашли клад с древними монетами. Они относятся к уникальному периоду в истории Римской империи - Году четыре императоров.

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