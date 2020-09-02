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среда, 02 сентября 2020 11:44

Под фонтаном нашли ларец с сердцем мэра

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Под фонтаном нашли ларец с сердцем мэра
За бюстом мэра бельгийского города Вервье Пьера Давида нашли ларец с его сердцем. Фото: bbc.com

Рабочие нашли ларец с сердцем мэра бельгийского городка Вервье Пьера Давида в местном фонтане во время реставрационных работ. Мужчина управлял городом в XIX в.

Орган хранился в запечатанном сосуде со спиртом. Его положили в небольшой цинковый ларец с надписью: "Сердце Пьера Давида было торжественно возложено к монументу 25 июня 1883 года". Именно тогда ларец спрятали под каменной нишей фонтана, за бюстом самого мэра, передает BBC.

Известно, что Пьер Давид умер в 1839 году, в возрасте 68 лет. Он работал на благо города в 1800-1808 годах, когда Бельгией управляла Франция. Его помнят за создание в 1802 году городской пожарной службы, что в то время было редкой инновацией. Активное участие в городской жизни принимал и при правлении голландцев. После Бельгийской революции 1830 года и обретения страной независимости его снова избрали мэром. Тогда отстроил город, заслужив большое уважение горожан.

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После его смерти новая власть организовала фонд, чтобы собрать средства для памятника в его честь, а семейный врач с согласия родственников вырезал сердце, чтобы похоронить в будущем мемориале. Горожане собирали необходимую сумму десятки лет, в конце концов решили построить роскошный фонтан.

Представитель нынешней городской власти Максим Дежё отметил, что городская легенда стала реальностью. Саму находку передали в местный музей.

В июне 2019 года археологи обнаружили останки 5 человек под фонтаном "Кульбаба" на площади Галицкой в центре Львова. Рассказывали, что когда-то там было прикостельное кладбище, что не было странным для средневекового города.

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