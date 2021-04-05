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вторник, 06 апреля 2021 08:20

Победителю Олимпийских подарили стадо баранов

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Победителю Олимпийских подарили стадо баранов
Спортсмены стартовали на забеге 100 метров на главном стадионе "Панатинаикос" в Афинах в 1986-м. Фото: https://www.gettyimages.com

В Афинах 6 апреля 1896-го начались первые международные Олимпийские игры современности. 311 спортсменов из 13 стран собрались на стадионе "Панатинаикос". Игры открыл король Греции Георг I Глюксбург.

Согласно легендам, Олимпийские игры проводились каждые 5 лет еще в древние времена Греции. Олимпийцы состязались в беге, борьбе, кулачном бою, стрельбе из лука, метании диска, гонки на колесницах. Со временем традиция прервалась.

Председатель союза французских спортивных обществ француз барон Пьер де Кубертен в 1894 году решил возродить спортивные соревнования. Создал в Париже Международный олимпийский комитет. Тот постановил проводить игры каждые 4 года. 1-е игры должны были пройти в Афинах - на этом настояли сами греки.

Кронпринц Греции Константин обратился к населению с призывом пожертвовать средства в фонд подготовки. Деньги стали поступать от богатых греков, живших в разных городах Европы. В Афинах отреставрировали старый Мраморный стадион, построили велодром и стрельбище, теннисные корты и гребные каналы. Олимпийской деревни не было, спортсмены должны сами себя обеспечивать. Поэтому не приехали участники из России. Несколько человек самостоятельно смогли добраться лишь до Константинополя.

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В программу Олимпиады вошли соревнования по классической борьбе, велоспорту, гимнастике, легкой атлетике, плаванию, стрельбе, теннису, тяжелой атлетике и фехтованию. Приехали представители 13 стран - Австралии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Дании, Германии, США, Венгрии, Франции, Чили, Швейцарии, Швеции и Греции. Две трети от общего количества спортсменов выставили хозяева Игр - команда Греции. Женщины не имели права участвовать в Олимпийских играх.

Первым олимпийским чемпионом современности стал американский спортсмен Джеймс Конноли. Он победил в тройном прыжке с результатом на 13 м. 72 см. Соревнования по плаванию состоялись открытом море - у греков не было средств на строительство бассейнов. Их выиграл венгерский пловец Альфред Хайош. Он победил на дистанциях 100 м. и 1,2 тыс. м в в открытом море.

На важнейшие соревнования Олимпиады - марафонский бег подали заявки 24 атлеты. Только четверо из них были иностранцами. Соревнования состоялись 10 апреля на трассе Марафон-Афины. Дистанция бега - около 40 км.

"Не думаю, что бежать марафон труднее, чем подниматься со стадом высоко в горы", - говорит перед соревнованиями 23-летний греческий пастух Спиридон Луис. Летом он пас овец, а зимой возил минеральную воду. Служил в армии, там отметили его ловкость и выносливость.

Участники забега стартовали с моста в городке Марафоне. На финише - стадионе в Афинах победителей ждали 100 тыс. зрителей во главе с королем. Для греков было принципиальным, чтобы в этом виде соревнований победил их земляк. Спиридон Луис финишировал первым. Выиграл эти соревнования с результатом 2 часа 58 мин 50 с. Луису король и подарили золотой кубок, бочку вина, талон на бесплатное питание в течение года, бесплатное пошива одежды и пользование услугами парикмахера на протяжении всей жизни, 10 ц шоколада, 10 коров и 30 баранов. Победитель вернулся в свою деревню и больше никогда не участвовал в соревнованиях.

Награждение победителей Олимпиады по всем видам спорта проходило в день закрытия Игр. Король вручил спортсменам награды: победителям - серебряную медаль, оливковую ветвь и диплом, вторым - медную медаль, лавровая ветвь и диплом. Больше всего медалей завоевали американские, греческие и немецкие спортсмены. Международный олимпийский комитет решил проводить Игры по очереди в разных странах и на разных континентах.

IV Олимпийские игры в Лондоне открыли 13 июля 1908-го. Их планировали провести в Риме, но перенесли из-за извержения вулкана Везувий. Олимпийские игры отличались от современных. На них соревновались в перетягивании каната, прыжках в длину с места, перетягивании каната и дуэльной стрельбе.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
апреля

Победителю Олимпийских подарили стадо баранов

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