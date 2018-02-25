Пизанскую башню реставрировали по ночам

 
Ексклюзивы
1/5
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
Просмотров: 1494
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 9990
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 846
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3303
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1539
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
Просмотров: 648
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Просмотров: 8037
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Просмотров: 2592
"Для них это катастрофа"- эксперт рассказал, как наказывать коррупционеров
"Для них это катастрофа"- эксперт рассказал, как наказывать коррупционеров
Просмотров: 3789
Историк опроверг заявление премьера Польши про "антисемита Хмельницкого"
Историк опроверг заявление премьера Польши про "антисемита Хмельницкого"
2 Просмотров: 2943
Фото
Все фото
4
31
14
9
12
Под школьным спортзалом нашли часть средневекового города
Под школьным спортзалом нашли часть средневекового города
Подростки-рокеры и дедушки с наколками - показали досуг в СРСР
Подростки-рокеры и дедушки с наколками - показали досуг в СРСР
Заснеженный Киев в старину - подборка фото
Заснеженный Киев в старину - подборка фото
Галицкий город во времена Первой мировой - подборка фото
Галицкий город во времена Первой мировой - подборка фото
Как жил волынский город в 30-х годах под властью Польши - подборка фото
Как жил волынский город в 30-х годах под властью Польши - подборка фото
Видео
Все видео
100 лет назад трезубец признали государственным гербом - 10 исторических фактов
100 лет назад трезубец признали государственным гербом - 10 исторических фактов
Показали раритетную кинохронику Львова под советской оккупацией в 1940 году
Показали раритетную кинохронику Львова под советской оккупацией в 1940 году
Показали самые дорогие картины Казимира Малевича
Показали самые дорогие картины Казимира Малевича
Людей пустили в резиденцию президента в Межигорье
Людей пустили в резиденцию президента в Межигорье
Борьба, пламя и смерть - этот день четыре года назад
Борьба, пламя и смерть - этот день четыре года назад
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1476
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 4878
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 360
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5373
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4230
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 495
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
вторник, 27 февраля 2018 04:20

Пизанскую башню реставрировали по ночам

  Комментировать
Пизанскую башню реставрировали по ночам
Пизанская башня. Фото: Википедия

27 февраля 1963 года правительство Италии объявило всемирный конкурс на решение вопроса по сохранению Пизанской башни от падения. Сложность задачи заключалась в том, что нужно не выпрямить башню, а стабилизировать ее нынешнее состояние.

Строительство колокольни кафедрального собора на площади Чудес началось 9 августа 1173 года. В то время Пиза была одним из самых богатых городов Европы. Архитектор Бонанно Пизано возвел первый этаж высотой 11 метров и заметил что колокольня отклонилась от вертикали на четыре сантиметра. Тонкий фундамент залили на мягком грунте над старым руслом реки, заполненным илом и песком. Строительные работы приостановили на 95 лет. В 1278 году, после возведения 7-го этажа, строительство снова было остановлено. Отклонение от вертикали было больше метра. За работу взялся архитектор Томазо ди Андреа. Он "завалил" башню в сторону, противоположную наклону. После этого поставил над восемью ярусами башни колокольню с бронзовым колоколом. В 1370 году все строительные работы были завершены. Пизанская башня была объявлена ​​архитектурным шедевром. Город начал зарабатывать на приезжих. Но башня продолжала наклоняться. В 1934 году Бенито Муссолини решил, что падающая Пизанская башня - неудачный символ Италии. Архитекторы попытались выровнять башню. В специальные отверстия в фундаменте залили 200 тонн бетона. Это не спасло ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маятник Фуко доказал гипотезу о вращении Земли

На конкурс по сохранению Пизанской башни прислали со всего мира тысячи предложений. Некоторые проекты были реалистичными, но искажали внешний вид исторического ансамбля. Например, предлагали построить башню-близнеца с уклоном в противоположную сторону и соединить их между собой. Были фантастические: привязать к крыше колокольни воздушную шар. Итальянский правительство принимало решение до 1990 года. Одобрили совместный проект итальянских архитекторов. Они предложили укрепить конструкцию изнутри с помощью тросов, противовесов и заливки дополнительных бетонных опор. На реализацию проекта выделили $30 млн., а башню закрыли для посещений. Мастера-реставраторы пользовались зубилами, щетками и даже шприцами. Камни вручную очищали от пыли и реставрировали. Работы велась по ночам, чтобы днем ​​туристы могли любоваться Пизанской башней. Деньги от продажи билетов полностью шли на оплату реконструкции. Крен башни уменьшили на пол градуса и отклонения в верхней точке составляет 4,5 метра.

Архитекторы дали гарантию, что Пизанская башня не упадет в течение следующих 300 лет. С конца 2001 года башню снова открыли для посещения туристами.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пизанскую башню реставрировали по ночам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

В Бабьем Яру расстреляли украинских националистов

Пизанскую башню реставрировали по ночам

Самое читаемое
Жители Донецка показали будни оккупированного города
Жители Донецка показали будни оккупированного города
20
 4 Просмотров: 113240
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
12
 1 Просмотров: 85849
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
9
 4 Просмотров: 58026
В сеть выложили фото разрушенного донецкого вокзала
В сеть выложили фото разрушенного донецкого вокзала
8
 4 Просмотров: 41258
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
10
 Просмотров: 38074
Больше всего комментируют
30
Кремль не справится с Крымом - Кравчук
13
Британский министр рассказал, когда Путин принял решение оккупировать Крым
11
Выборы в России: полицейские пишут на заборах фамилию "Путин"
9
Показали фото погибших на Донбассе снайпера "Деда" и разведчика Сербина
5
Пушечное мясо: в частной армии "Вагнера" служит группа украинцев
Голосов: 1607
Голосование Кто выиграет УПЛ 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть