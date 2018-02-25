Пизанскую башню реставрировали по ночам

Пизанская башня. Фото: Википедия

27 февраля 1963 года правительство Италии объявило всемирный конкурс на решение вопроса по сохранению Пизанской башни от падения. Сложность задачи заключалась в том, что нужно не выпрямить башню, а стабилизировать ее нынешнее состояние.

Строительство колокольни кафедрального собора на площади Чудес началось 9 августа 1173 года. В то время Пиза была одним из самых богатых городов Европы. Архитектор Бонанно Пизано возвел первый этаж высотой 11 метров и заметил что колокольня отклонилась от вертикали на четыре сантиметра. Тонкий фундамент залили на мягком грунте над старым руслом реки, заполненным илом и песком. Строительные работы приостановили на 95 лет. В 1278 году, после возведения 7-го этажа, строительство снова было остановлено. Отклонение от вертикали было больше метра. За работу взялся архитектор Томазо ди Андреа. Он "завалил" башню в сторону, противоположную наклону. После этого поставил над восемью ярусами башни колокольню с бронзовым колоколом. В 1370 году все строительные работы были завершены. Пизанская башня была объявлена ​​архитектурным шедевром. Город начал зарабатывать на приезжих. Но башня продолжала наклоняться. В 1934 году Бенито Муссолини решил, что падающая Пизанская башня - неудачный символ Италии. Архитекторы попытались выровнять башню. В специальные отверстия в фундаменте залили 200 тонн бетона. Это не спасло ситуацию.

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На конкурс по сохранению Пизанской башни прислали со всего мира тысячи предложений. Некоторые проекты были реалистичными, но искажали внешний вид исторического ансамбля. Например, предлагали построить башню-близнеца с уклоном в противоположную сторону и соединить их между собой. Были фантастические: привязать к крыше колокольни воздушную шар. Итальянский правительство принимало решение до 1990 года. Одобрили совместный проект итальянских архитекторов. Они предложили укрепить конструкцию изнутри с помощью тросов, противовесов и заливки дополнительных бетонных опор. На реализацию проекта выделили $30 млн., а башню закрыли для посещений. Мастера-реставраторы пользовались зубилами, щетками и даже шприцами. Камни вручную очищали от пыли и реставрировали. Работы велась по ночам, чтобы днем ​​туристы могли любоваться Пизанской башней. Деньги от продажи билетов полностью шли на оплату реконструкции. Крен башни уменьшили на пол градуса и отклонения в верхней точке составляет 4,5 метра.

Архитекторы дали гарантию, что Пизанская башня не упадет в течение следующих 300 лет. С конца 2001 года башню снова открыли для посещения туристами.