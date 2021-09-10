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воскресенье, 12 сентября 2021 08:20

Пещеру с наскальными рисунками закрыли

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Пещеру с наскальными рисунками закрыли
Французские ученые перерисовали наиболее уничтожены или смерти рисунки пещеры Ласко. фото Getty

Вблизи французской деревни Монтиньяк 12 сентября 1940-го нашли пещеру с настенными рисунками возрастом 18 тыс. лет.

На юго-западе Франции подростки нашли вход в пещеру Ласко. На стенах увидели нарисованные образы диких быков и лошадей. Специалист по изучению первобытного искусства Анри Брюилю изучал пещерные картины три месяца. Слой мрамора защитил ее известковые стены от влаги и плесени - потому рисунки хорошо сохранились.

Пещера содержала почти 6 тыс. рисунков - животные, человеческие фигуры и абстрактные знаки. Цвета рисунков в пещере - черные и желтые, красные и белые, их предки получали из древесного угля и марганца и охры.

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Пещеру назвали историческим памятником Франции и мировым открытием года. Через четыре года после Второй мировой войны Ласко открыли для публичного обозрения. Для этого раскопали вход, провели дополнительную вентиляцию, провели электрическое освещение. Вход в пещеру закрыли тяжелыми бронзовыми дверями. Ежедневно пещеру посещали до тысячи туристов со всего мира.

Через 20 лет рисунки покрылись белыми пятнами и кристаллами. Высокая температура и искусственное освещение стали причиной распространения колоний водорослей и грибков на стенах пещеры. Доступ в Ласко закрыли. Рядом построили искусственную пещеру, внутри которой точно воспроизвели все наскальные изображения. Ласко II открыли 1983-го.

В Дрездене немецкие археологи раскопали подвал-бомбоубежище, принадлежавший кафе "Зоммер". Нашли полки, наполненные бутылками с вином, и горы уцелевшего посуды Майсене - самой ценной фарфора Европы.

Подвал-бомбоубежище принадлежал кафетерия "Зоммер", в 1945-м такие бомбоубежища были обязательными для всех учреждений. На деревянных полках хранили посуду марки "майсенского фарфор". Огонь взрывов плавил стеклянные бутылки: некоторые деформированы.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
сентября

Пещеру с наскальными рисунками закрыли

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