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пятница, 14 июня 2019 13:11

Первый компьютер продали за $ 159 тыс.

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Первый компьютер продали за $ 159 тыс.
Презентовали первый коммерческий компьютер. Фото: Википедия

Работу первого американского коммерческого цифрового компьютера UNIVAC 1, разработанного инженерами Робертом Экертом и Джоном Маучли продемонстрировали в Вашингтоне, США 14 июня 1951. Машина стоила в разное время от $ 159 тыс. до $ 500 тыс.

Сам компьютер весил 13 т. Потреблял 125 кВт электроэнергии. Выполнял 1905 тыс. операций в секунду. Мощность процессор составляла 2,25 МГц. Информацию считывал с металлической ленты шириной 1,2 см и длиной 400 метров. Распечатывал информацию специальный принтер UNIPRINT.

В тот же день первый экземпляр компьютера за $ 159 тыс. приобрело Национальное бюро переписи США.

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Инвестиции и первый капитал позволили инженерам основать собственную фирму по изготовлению компьютеров. Большую славу приобрел 5 экземпляр приобретенный Комиссией по атомной энергии США. 4 ноября 1952 он спрогнозировал победу на президентских выборах генерала Дуайта Эйзенхауэра. Тогда этого никто не ожидал.

Однако компания не смогла долго продержаться на плаву. Ее выкупила корпорация Remington Rand, которая продолжала финансировать проект и успела выпустить еще 44 компьютера. Некоторыми из них пользовались в 1970-м.

Самодельный компьютерный набор начали продавать в магазинах США сегодня, в 1974 году.

Микрокомпьютер Аltair 8800 стоил $397. Его разработал американский инженер Эд Робертсом в собственной компании Micro Instrumentation and Telemetry Systems в Альбукерке в американском Нью-Мексико.

Устройство разработали на основе процессора Intel 8080. Этот компьютер стал первым коммерчески успешным персональным компьютером. Считают, что именно эта система через несколько лет породила революцию персональных компьютеров: шина, спроектированная для этого компьютера стала де-факто стандартом шины данных S-100.

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Дата
14
июня

Первый компьютер продали за $ 159 тыс.

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