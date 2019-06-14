Microsoft предупредила, что "взломает" Bluetooth

Представители Microsoft заявили, что софт компании намеренно сломает гаджеты с Bluetooth для "вашей безопасности". Фото: из открытых источников

Представители Microsoft заявили, что софт компании намеренно "взломает" гаджеты с Bluetooth для "вашей безопасности".

Microsoft предупреждает, что обновление для Windows 10, которое выйдет в июне, "взломает" некоторые Bluetooth-устройства, которые компания сочтет опасными. По мнению организации, такое поведение операционной системы будет не следствием ошибки, а является специальной мерой, хотя и может навредить имуществу пользователей.

"У пользователей могут возникнуть проблемы с сообщением, подключением или использованием определенных устройств Bluetooth после установки обновлений безопасности, выпущенных 11 июня 2019-го", - заявляют в Microsoft.

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Microsoft говорит, что установка патча может повлиять на любое устройство, использующее хорошо известны ключи для шифрования соединений. Все версии Windows 10 и Windows 8.1 получат обновление, сообщили на windowslatest.com.

Майкрсофт не уточнили, сколько устройств могут быть повреждены обновлением. Едва ли не единственный способ выяснить - проверить вручную, сработает ли сообщение Bluetooth-устройства.

Чтобы восстановить работу Bluetooth устройства с компьютером на Windows 10, Microsoft рекомендует узнать у разработчика устройства о наличии обновления. Другой способ - купить новый гаджет, который будет поддерживать новый патч.

Windows 10 - операционная система от компании Microsoft для персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, лэптопов-трансформеров и смартфонов.