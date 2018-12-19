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среда, 19 декабря 2018 10:50

На продажу выставили самодельный компьютер

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Самодельный компьютерный набор начали продавать в магазинах США сегодня, в 1974 году.

Микрокомпьютер Аltair 8800 стоил $397. Его разработал американский инженер Эд Робертсом в собственной компании Micro Instrumentation and Telemetry Systems в Альбукерке в американском Нью-Мексико.

Устройство разработали на основе процессора Intel 8080. Этот компьютер стал первым коммерчески успешным персональным компьютером. Считают, что именно эта система через несколько лет породила революцию персональных компьютеров: шина, спроектированная для этого компьютера стала де-факто стандартом шины данных S-100.

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  Altair 8800. Фото: Википедия
Altair 8800. Фото: Википедия

Билл Гейтс и Пол Аллен присоединились к MITS для разработки программного обеспечения. Altair BASIC стал первым продуктом Microsoft.

15 ноября 1996-го вышла первая версия интернет-мессенджера ICQ. С английского фразу I seek you переводят "я ищу тебя". В Украине мессенджер называют "аська". Продолжались время она была основным средством коммуникации в интернете. Логотип ICQ - стилизованное изображение цветка ромашки с диском желтого цвета и 8 лепестками. 7 из них окрашены в зеленый цвет. Один - в красный.

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Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

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