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четверг, 28 декабря 2017 04:20

Первые фильмы братьев Огюста и Луи Люмьер длились меньше минуты

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Первые фильмы братьев Огюста и Луи Люмьер длились меньше минуты
Первая кинолента братьев Огюста и Луи Люмьер. Фото: википедия

28 декабря 1895 года в парижском "Гран кафе" на бульваре Капуцинок братья Огюст и Луи Люмьер устроили первый коммерческий сеанс просмотра фильмов. Сделали это с помощью своего изобретения - киноаппарата для съемки и проекции. Показали зрителям несколько коротких записей, снятых ими ранее. За вход брали 1 франк - $4,3 на сегодняшние деньги. Первый в истории кинематографа сеанс принес создателям прибыль в размере 33 франков.

Около 30 человек посмотрели киноленту, которая состояла из коротких сцен из привычной жизни - кормление ребенка, игра в карты, прибытия поезда, работа кузнеца в кузнице, марширующих солдат и тому подобное. Братья Люмьер снимали картины, которые были далекими аналогами современного документального кино: "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота", "Выход рабочих с завода Люмьер", "Облитый поливальник". Хронометраж каждой из черно-белых короткометражек составляет не более 50 секунд. Фильм именно такой продолжительности позволял создавать изобретена братьями Люмьер 120 лет назад камера "Кинематограф", что впоследствии дало название новому виду искусства.

В "Прибытие поезда" Луи Люмьер использовал все возможности объектива с большим фокусным расстоянием. Сначала на экране появлялся общий план пустого вокзала и рабочий, проходит с тележкой по перрону. Затем на горизонте появляется черная точка, которая быстро увеличивается. Вскоре паровоз занимал почти весь экран, уезжая прямо на зрителей.

Из-за ажиотажа вокруг новинки Луи и Огюст крутили киноаппарат до поздней ночи. В первые пять дней их ежедневный доход достигал нынешних $ 8-10 тыс. Слава об изобретении братьев Люмьер быстро распространилась - в 1896 году братья провели мировое турне со своим изобретением, посетив Лондон, Нью-Йорк, Бомбей. А в 1919 году Луи Жан Люмьер стал членом Парижской академии наук. С 1898 году он больше не снимал фильмы, а занимался только производством киноаппаратуры. Несколько лет спустя он продал все свои патенты, но продолжал опыты в области объемного и цветного кино. В 1903 году братья запатентовали первый метод получения цветного фото под названием "Автохром".

Братья вскоре открыли фабрику по производству оборудования для киносъемки. В то же время устроили европейское турне со своими фильмами - а их наснимали более 700. 3 января 1897-го они добрались до Киева. Кинотеатром служил бальный зал Дворянского собрания. Он стоял на месте современного Доме профсоюзов на Майдане Независимости.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
декабря

Первые фильмы братьев Огюста и Луи Люмьер длились меньше минуты

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