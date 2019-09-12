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четверг, 12 сентября 2019 15:38

Первобытные люди резали животных миниатюрными лезвиями

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Первобытные люди резали животных миниатюрными лезвиями
Нашли инструменты каменного века. Фото: Tel Aviv University

Нашли крошечные каменные лезвия, которыми древние люди разделывали животных. Инструменты нашли на Ближнем Востоке. Им от 300 до 500 тыс. лет.

Крошечные кремниевые инструменты сделали представители ашельской культуры. Их переделали из больших выброшенных изделий, говорится в статье EurekAlert!.

Международная группа исследователей провела экспертный анализ 283 крошечных кремниевых изделий.

"Анализ включал микроскопические наблюдения износа, а также органических и неорганических остатков. Мы искали признаки краевого повреждения, пятен, полировок и органических остатков, которые попали в углубление в крошечных хлопьях кремня, чтобы понять, для чего использовались хлопья", - пояснил доктор Флавий Вендитти.

Археологи выяснили, что образцы кремния были не промышленными отходами, а намеренно созданным продуктом и предназначались для конкретного использования.

"В течение десятилетий археологи не обращали внимания на эти крошечные хлопья. Вместо этого акцент был сделан на крупные, тщательно продуманные ручные топоры и другие впечатляющие каменные инструменты. Но теперь у нас есть веские доказательства, подтверждающие жизненно важное значение использования двухдюймовых хлопьев", - говорит профессор Ран Баркай.

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Крошечные инструменты использовались на стадиях процесса обработки мяса. С их помощью добывали костный мозг и резали суожилля.

"У нас есть представление о древних людях как громоздких, больших существах, которые нападали на слонов с большим каменным оружием. Потом они съедали как можно больше этих слонов и засыпали. На самом деле, они были гораздо сложнее. Крошечные хлопья работали как хирургические инструменты для деликатной резки частей туши слонов, а также других животных", - говорит профессор Баркай.

Археологи обнаружили просверлено череп в погребальной камере древнего города Евромус, Турция. Ученые считают, что он является свидетельством операции на мозге, которую провели 2,2 тыс. Лет назад. Так лечили головную боль.

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12
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