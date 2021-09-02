Переиздали Евангелие Мазепы

В Национальном заповеднике "Гетманская столица" в Батурине представят факсимиле Мазепинского Евангелия начала XVIII в.

"Это Евангелие является уникальным изданием и относится к национальному историческому наследию. Напечатано в январе 1708 года в городе Алеппо на средства гетмана Украины Ивана Мазепы. Содержит посвящение гетману-меценату, написанное Антиохийским патриархом Афанасием III. Книга открывает ранее практически неизвестную страницу из жизни Ивана Мазепы и понимание им важности связей с Ближним Востоком", - сообщила пресс-служба заповеднике в Facebook.

Автор: facebook.com/getmanskastolitsya.zapovidnyk/ Факсимиле Мазепинского Евангелия покажут в Батурине

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Киевский экземпляр Мазепинского Евангелия долгие годы считался утраченным. Его нашел в фондах Национальной библиотеки имени Владимира Вернадского украинский политик и дипломат Игорь Осташ.

Факсимильное издание изготовили благодаря сотрудничеству библиотеки и фонда памяти Митрополита Владимира (Сабодана).

Гетман порывал с Московией и стремился обрести независимость Украинской православной церкви. Для этого пытался заручиться поддержкой христиан арабского мира. По его мнению, уникальное Евангелие должно было стать символом укрепления союза с Антиохийской православной церковью. На издание Мазепа выделил 3 тыс. золотых, столько же в поддержку Антиохии. На укрепление связей с церковью пожертвовал 50 тыс. золотых и 30 тыс. дукатов на восстановление Великой лавры преподобного Саввы Освященного в Иерусалиме. Подарил золотую чашу, лампаду, алтарь Храма Гроба Господня.