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четверг, 23 июля 2020 08:13

Памятник Ленину переделали в болгарина-первопоселенца

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Памятник Ленину переделали в болгарина-первопоселенца
В селе Железнодорожное переделали памятник Ленину. Фото: "Историческая правда"

В селе Железнодорожное Болградского р-на Одесской обл. памятник советскому лидеру Владимиру Ленину превратили в статую болгарского переселенца.

"Таким образом, на открытых территориях в Украине осталось два памятника Ленину. В селах Калчева и Городнє Болградского района", - говорится в сообщении на странице организации "Декоммунизация. Украина" в Facebook.

Ранее полиция начала уголовное производство из-за недемонтированные памятники в Одесской обл.

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Переселенцы основали село в 1861 году. До сих пор большинство его населения составляют болгары.

Снос серпа и молота с монумента "Родина-мать" в столице готовы профинансировать меценаты. Желающие уже есть. Об этом сказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

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