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вторник, 31 июля 2018 08:20

Паломники и демонстранты схватились на границе

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Паломники и демонстранты схватились на границе
Паломничество хаджа в Мекке. Фото: MIGnews.com

Столкновения между шиитскими паломниками, демонстрантами и полицией произошло в Мекке 31 июля 1987 года. Погибло около 400 человек.

Мекка - город в западной Саудовской Аравии, в 100 километрах от Красного моря. Святое для мусульман место, немусульманам въезд сюда запрещен. Хадж является одним из пяти столпов ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в городе Мекка.
В результате напряженных отношений между шиитским Ираном и Саудовской Аравией произошла трагедия, унесшая сотни жизней. С 1981 года иранские паломники проводили ежегодную демонстрацию против Израиля и Соединенных Штатов. В 1987 году границу саудовская полиция закрыла за хадж. Это привело к конфликту.

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Это переросло в сильное столкновение между полицией и демонстрантами. Полиция открыла огонь. Некоторые источники утверждают, что список убитых от инцидента - 402 человека, среди них - 275 иранских паломников, 85 представителей саудовской полиции и 42 паломника других национальностей. Более тысячи травмированы. После того, что произошло, страны обменялись крайне жесткими заявлениями. В1988 году Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном.

В 1990 году в Мекке произошла крупнейшая в истории давка - 1426 паломников погибли в туннеле. В 1994 году в давке погибли 270 человек. В 1997 году 343 паломника погибли и около 1500 получили ранения в результате пожара в Мекке.

У острова Гуам американский крейсер "Индианаполис" 30 июля 1945 года подбила японская подводная лодка. Перед этим он доставил к месту назначения компоненты атомной бомбы, сброшенной через несколько дней на Японию. С 1196 членов экипажа выжило только 316 моряков.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
31
июля

Паломники и демонстранты схватились на границе

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