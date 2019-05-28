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среда, 29 мая 2019 08:20

Открытию ботсада помешала война

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Открытию ботсада помешала война
В Киеве открыли крупнейший в СССР ботанический сад им. Гришко в 1964 году. Фото: oktv.ua

В Киеве открыли крупнейший в СССР ботанический сад им. Гришко 29 мая 1964 года. Он раскинулся вдоль Днепра на два километра, а его коллекция на 129 гектарах растений насчитывает более 14000 видов.

Идея создания ботанического сада зародилась осенью 1918 года. Концепцию разработал флорист Владимир Липский (1863-1937) во времена Гетманата Павла Скоропадского. До 1935 года высадили деревья и цветы. Открытию помешала Вторая мировая война. Еще до войны сад насчитывал более две тысячи видов растений.

Здесь созданы ботанико-географические участки: "Степи Украины", "Карпаты", "Крым", "Кавказ" и другие. Лучшие в бывшем СССР коллекции орхидей вырастили здесь. В 1980 году орхидея "Доротис Красивая" выросла и зацвела в космическом аппарате. В Ботаническом саду выводятся новые сорта декоративных и сельскохозяйственных растений, на многие из которых получены авторские свидетельства.

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Среди коллекций гербария лучше всего представлены виды флоры Украины. Большие гербарные сборы есть с Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Дальнего Востока. Коллекционные собрания с Кавказа являются самыми лучшими в Украине. Сейчас здесь находится более 12 тыс. растений. В частности, крупнейшая в мире коллекция сирени - 21 вид, 90 сортов и 1,5 тыс. кустов

Никитский ботанический сад основан в 1812 году ботаником Христианом Стевеном. Им было собрано более 4500 видов растений, а общее количество высаженных деревьев - 14 332 экземпляра. Расположен на Южном берегу Крыма между поселком Никита и Черным морем в 7 км от Ялты.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
мая

Открытию ботсада помешала война

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