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четверг, 27 августа 2020 01:13

Открыли памятник в честь союза шведов и украинцев

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Открыли памятник в честь союза шведов и украинцев
Возле Диканьки открыли памятник. Фото: "Полтавщина"

В c. Большие Будища близ Диканьки Полтавской обл. открыли памятный знак в честь Великобудищанского трактата.

Его в 1709 году подписали гетман гетман Иван Мазепа и кошевой атаман Запорожской Сечи Кость Гордиенко и шведский король Карл XII, сообщает "Историческая правда".

На гранитной стеле изобразили гербы гетмана Мазепы, короля Карла XII и герб Войска Запорожского. Это первый памятный знак украинско-шведскому союзу на Полтавщине.

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"Исследователи отмечают высокий уровень мифологизации событий Великой Северной войны в Украине 1708-1709 годов и военно-политического выступления гетмана Ивана Мазепы. Один из российских имперских мифов звучит просто и нагло: украинско-шведского союза вообще не было! Только что открытый памятный знак опровергает враждебную пропаганду и показывает, что запорожские казаки тоже участвовали в тех событиях, кошевой атаман Кость Гордиенко несмотря на непростые отношения с гетманом, когда наступил решающий момент, когда речь шла об освобождении Украины из-под московского ига стал на сторону украинской идеи, на сторону гетмана Мазепы", - заявил представитель УИНП Олег Пустовгар.

В молдавском городе Бандеры казацкая рада в эмиграции 5 апреля 1710-го единогласно избрала гетманом бывшего писаря войска Филиппа Орлика. Гетман зачитал "Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского". Договор определяет права и обязанности всех членов Войска и гетмана. Его называют "Конституция Пилипа Орлика" или "Бендерская конституция". Это одна из первых европейских конституций нового времени.

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