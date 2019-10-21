Открыли мурал с генералом армии УНР

Мурал под названием "Время непокоренных" открыли Запорожье.

Изображение разместили у запорожского автовокзала, написал в Facebook сообщил директор Департамента культуры Запорожской ОГА Владислава Мороко.

На мурале изображены генерал-хорунжий армии УНР Марко Безручко, воины времен Украинской революции и бойцы современной российско-украинской войны.

Марко Безручко служил в Генеральном штабе, возглавлял штаб корпуса Сечевых стрелков. С 1920 года командовал 6-й Сечевой дивизией армии УНР. 6 мая 1920 вместе с польскими частями освобождал Киев от большевиков.

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Автор: Facebook В Запорожье открыли мурал

С началом контрнаступления советских войск вместе со своим начальником штаба Всеволодом Змиенко Безручко организовывал оборону города Замостье 28 августа - 2 сентября 1920. Украинско-польские подразделения численностью до 4 тыс. человек нанесли сокрушительное поражение 16-тысячной Первой конной армии Буденного и не дали перебросить подкрепления разгромленным войскам Тухачевского под Варшавой.

В Виннице в рамках художественной резиденции "Vin Art City" создают пять новых муралов. Два из них уже почти завершены, еще два в процессе и эскиз пятого на стадии утверждения.