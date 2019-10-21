Открыли мурал с генералом армии УНР

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 1467
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 36387
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 963
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1755
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3006
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2268
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 2952
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3141
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
7
5
6
4
7
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Откопали античную колесницу со скелетами лошадей
Откопали античную колесницу со скелетами лошадей
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Видео
Все видео
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей
Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4716
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7290
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1737
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
Просмотров: 324
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
понедельник, 21 октября 2019 23:13

Открыли мурал с генералом армии УНР

  Комментировать

Мурал под названием "Время непокоренных" открыли Запорожье.

Изображение разместили у запорожского автовокзала, написал в Facebook сообщил директор Департамента культуры Запорожской ОГА Владислава Мороко.

На мурале изображены генерал-хорунжий армии УНР Марко Безручко, воины времен Украинской революции и бойцы современной российско-украинской войны.

Марко Безручко служил в Генеральном штабе, возглавлял штаб корпуса Сечевых стрелков. С 1920 года командовал 6-й Сечевой дивизией армии УНР. 6 мая 1920 вместе с польскими частями освобождал Киев от большевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появился мурал с Екатериной Гандзюк

Автор: Facebook
  В Запорожье открыли мурал
В Запорожье открыли мурал

С началом контрнаступления советских войск вместе со своим начальником штаба Всеволодом Змиенко Безручко организовывал оборону города Замостье 28 августа - 2 сентября 1920. Украинско-польские подразделения численностью до 4 тыс. человек нанесли сокрушительное поражение 16-тысячной Первой конной армии Буденного и не дали перебросить подкрепления разгромленным войскам Тухачевского под Варшавой.

В Виннице в рамках художественной резиденции "Vin Art City" создают пять новых муралов. Два из них уже почти завершены, еще два в процессе и эскиз пятого на стадии утверждения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли мурал с генералом армии УНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 64621
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 52912
&quot;Устали радоваться за других&quot; – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
4
 Просмотров: 37980
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 31360
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 30843
История
Депутат дал негативный прогноз по поводу признания Германией Голодомора геноцидом
Депутат дал негативный прогноз по поводу признания Германией Голодомора геноцидом 1 Просмотров: 450
Под штукатуркой храма обнаружили уникальную фреску
Под штукатуркой храма обнаружили уникальную фреску Просмотров: 1719
Лицо застыло во времени: раскопали стелу, которой 5 тыс. лет
Лицо застыло во времени: раскопали стелу, которой 5 тыс. лет Просмотров: 5760
В Сибирь перевезли более 25 тыс. украинских семей
В Сибирь перевезли более 25 тыс. украинских семей
 1 Просмотров: 765
Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных
Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
8
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
7
Появилось видео с Луценко в Лондоне
3
"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки
3
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
3
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
Голосов: 69
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua