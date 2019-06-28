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суббота, 29 июня 2019 03:28

Открыли мемориал первой в истории женщине-офицеру

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Открыли мемориал первой в истории женщине-офицеру
Елена Степанов была активной участницей сечево-стрелкового движения, соучредителем общества "Сечевые Стрельцы - II", проводницей женской четы. Фото: static.ukrinform.com

Памятную доску открыли во Львове Елене Степанов-Дашкевич.

Она была украинской историкиней, географиней, общественним и военним деятелем, первой в мире женщиной, которую официально зачислили на военную службу в звании офицера, четаря Украинской Галицкой Армии - рассказали в пресс службе Львовской ОГА.

"Елена Степанов-Дашкевич - феноменальная женщина: большая патриотка, ученый, автор более семи десятков научных трудов, общественный деятель, воин, непокоренный борец. Женщина, которая является примером жертвенности и стремление цели, чувство долга и смелости, преданности делу и любви к своему государству. Она - гордость всей украинской нации. Это человек, которого мы не имеем права забыть, если хотим жить в своей независимой Украине ", - отметила руководитель аппарата Львовской облгосадминистрации Марианна Вильшинська.

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Елена Степанов была активной участницей сечево-стрелкового движения, соучредителем общества "Сечевые Стрельцы - II", проводницей женской четы.

В 1914-м вошла в состав Комитета объединенных стрелковых обществ (г.. Львов), выехала на фронт в качестве командира женской четы Украинских Сечевых Стрельцов.

Участница Карпатской военной кампании. Участвовала в битве под Комарниками. Отметилась отвагой в боях за гору Маковка (апрель-май 1915), впоследствии стала хорунжим. Была одним из организаторов Ноябрьского восстания 1918 года. Была узником сталинских лагерей в Мордовии.

23 мая в Украине отмечают День героев. Чествуют украинских воинов, которые боролись за свободу украинского народа, - казаков, повстанцев, украинских сечевых стрельцов, воинов армии УНР, УПА и деятелей ОУН.

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