Українці відзначають День героїв

23 мая в Украине отмечают День героев. Чествуют украинских воинов, которые боролись за свободу украинского народа, - казаков, повстанцев, украинских сечевых стрельцов, воинов армии УНР, УПА и деятелей ОУН.

Автор: galinfo.com.ua 23 мая украинцы вспоминают борцов за независимость Украины

В 1941 в Кракове состоялся Второй большой сбор Организации украинских националистов. Главной целью сбора было утверждение идей украинского национализма и постановлений, касающихся политического, военного, экономического и социальной жизни на украинских землях. Собрание постановило ежегодно, 23 мая, праздновать День героев.

Май было выбрано для праздника в связи с тем, что именно в этом месяце ушли из жизни лидеры и идеологи украинского националистического движения.

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3 мая 1924-го скончался один из соавторов идейных основ украинского национализма Николай Михновский. 25 мая 1926-го в Париже погиб один из лидеров украинской революции 1917-1921-х годов Симон Петлюра. 23 мая 1938 у Роттердаме взрыв бомбы оборвал жизнь организатора украинского националистического движения Евгения Коновальца.

До 1991-го праздник праздновался подпольно. С провозглашением независимости Украины мероприятие начал приобретать популярность.

Главный атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симон Петлюра родился 22 мая 1879-м в Полтаве. Его отец имел 3 конные экипажи и занимался извозом. Мать смотрела за детьми. Кроме Симона, имели еще 3 сыновей и 5 дочерей. Жили в старом 3-комнатном доме на улице Завгородной - теперь Зыгина.