Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

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Главный Атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симон Петлюра родился 22 мая 1879-м в Полтаве.

Его отец имел 3 конные экипажи и занимался извозом. Мать смотрела за детьми. Кроме Симона имели еще 3 сыновей и 5 дочерей. Жили в старом 3-комнатном доме на улице Завгородной - теперь Зигина.

1895-го Симон Петлюра вступает в Полтавскую духовную семинарию. Организовывает торжества к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Становится членом Революционной украинской партии. 1901-го участвует во Всеукраинском студенческом съезде. Поддерживает выступление семинаристов, которые требуют освобождения надзирателей. За это его исключают.

Жандармы заводят уголовное дело против "подстрекателей". Симон уходит на Кубань. Там дает частные уроки, работает в археографической экспедиции и организует центр РУП - Черноморскую свободную общину. Публикует во львовском Литературном научном вестнике статью о состоянии народного образования на Полтавщине.

В 1903-м царская охранка выслеживает и арестовывает за выступление и митинг на Полтавщине, удерживают в тюрьме в Екатеринодаре - теперь Краснодар в составе России. Освобождают под денежный залог, который вносит отец. Симон сначала живет в Киеве, а затем едет во Львов. В течение года работает соредактором журналов "Крестьянин" и "Труд". 1906 года едет в Петербург, где редактирует месячник "Свободная Украина". За несколько месяцев возвращается в Киев. Работает секретарем газеты "Рада" и журнала "Украина".

Автор: petlura.poltava.ua 22 мая украинцы отмечают 140 лет со дня рождения Симона Петлюры

За год переезжает в Петербург и работает бухгалтером в транспортном обществе. Сотрудничает с журналами "Мир" и "Образование". За 2 года перебирается в Москву. Женится на студентке университета Ольге Бельской с Полтавщины. Работает бухгалтером в страховой компании. 1911 года рождается дочь Леся. Симон Петлюра редактирует журнал "Украинская жизнь".

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В апреле 1917-го выступает инициатором и организатором проведения Украинского съезда Западного фронта в Минске. Избран председателем украинской фронтовой совета. Затем участвует в Первом Всеукраинском военном съезде, приобщается к работе Центральной Рады. Становится членом правительства, ведет работу по украинизации армии.

В начале 1918-го создает из добровольцев Гайдамацкий кош Слободской Украины. Получает первое боевое крещение в бою против большевиков под Полтавой. Организует оборону Киева.

"В обычной воинской шинели со штыком за плечами он шел во главе черных гайдамаков, бодрый и энергичный. Глядя на него, верилось, что теперь мы победим! Казаки уже тогда любили его очень, шли за ним на все", - писал об участии в войне с большевиками в феврале 1918 года украинский общественно-политический деятель Илья Гаврилюк.

Затем Симон Петлюра председателем Всеукраинского союза земств. Требует от гетмана Павла Скоропадского ликвидации помещичьего землевладения и возвращения земли крестьянам. За это его арестовывают и на 4 месяца сажают в тюрьму.

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После выхода на свободу участвует в подготовке восстания против гетмана. Становится членом Директории, которая берет власть в Киеве. В мае 1919-го возглавляет ее.

"Для меня уже с начала нашего движения ясным было, что наши национально государственные соревнования должны пройти длинные по сроку и тяжелые своими пробами мытарства, - писал Симон Петлюра генерал-хорунжему Николаю Удовиченку в 1922 году. - Я видел, что украинские партии имеют силу революционную, а творческой, организационной - нет. Они не осознали главного: Украина, как самостоятельное государство, должна в зарубежной политике опираться на Европу або на Москву - Азию. Оказалось, что азиатское наследие у нас - слишком еще сильно. Социал-демократы преимущество давали Москве, а не Европе. Опираться надо было на Европу, которая, кстати, нас не знала и не понимала. Одновременно надо было творить собственную силу. Чем скорее у народа нашего кристализируется чувство независимости от Москвы, тем скорее мы получим независимую Украину".

С 1922 года живет в эмиграции в Польше и Швейцарии. Затем в Париже выдает еженедельник "Тризуб". Создает организацию "Прометей", которая объединяет представителей всех порабощенных большевиками народов для борьбы с советской Россией.

Главного атамана войск УНР Симона Петлюру убил 25 мая 1926 агент НКВД Самуил Шварцбард. Похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. К годовщине его смерти Gazeta.ua подготовила 5 воспоминаний современников о Симоне Петлюре. "Петлюра был чрезвычайно энергичный, преданный идее энтузиаст с большой верой в украинское дело. Он умел захватывать своим задором других, умел вести за собой массы, звать их к тяжелой борьбы и жертвам", - руководитель правительства Директории Исаак Мазепа.