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пятница, 07 июня 2019 23:13

Откопали оружие князя Дракулы

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Откопали оружие князя Дракулы
Нашли ядра, которыми пользовалась армия Дракулы. Фото: Life.ru

Болгарские археологи нашли пушечные ядра. ИХ использовала армия князя Влада III Дракулы.

Орудия обнаружили во время раскопок крепости Калета в районе города Свиштов на берегу Дуная, передает ТАСС.

"Во время раскопок в крепости мы добрались до пласта XV - XVI веков, в котором обнаружили артефакты - оловянные шары для пищалей, которые использовали войска Дракулы. Нашу теорию подтверждают и исторические документы, в частности письмо воеводы, в котором утверждается, что он захватил эту крепость зимой 1461 и посадил там на кол более тысячи турок", - сообщил историк Николай Овчаров.

Влад Дракула был правителем Валахии. Это южная часть современной Румынии.

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Овчаров предположил, что Дракула является наследником болгарской династии Басараб, а его полное имя Иоанн Влад.

"До XV века все болгарские правители носили первое имя Иоанн. Несмотря на то, что в тот исторический период болгарского государства не существовало, традиция продолжалась в грецких и молдавских семьях. Иоанн Влад Цепеш трижды руководил Валахией, в период с 1461 - 1462 лет захватил 17 крепостей на Дунае и убил более 23 тыс. турок, большинство из которых посадил на кол", - рассказал ученый.

Ученые изучают замок Корвин в Трансильвании. Он считается местом, где 7 лет удерживали в заключении свергнутого с престола валашского правителя Влада Дракулу.

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Дата
07
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Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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