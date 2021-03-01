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понедельник, 01 марта 2021 16:12

Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу

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Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
На вилле за городской стеной Помпеи нашли древнюю колесницу Фото: HANDOUT VIA EPA

Археологи раскопали большую церемониальную колесницу неподалеку от древнеримских Помпей. Находку обнаружили у конюшен загородной виллы, где 3 года назад нашли останки лошадей в упряжи.

Колесница имеет 4 колеса, деревянные, железные, бронзовые, оловянные детали и цветочные украшения. Она прекрасно сохранилась. Вероятно, ее использовали во время проведения общественных праздников и парадов, а также брачных церемоний. На такой колеснице невесту привозили в дом новой семьи, передает BBC.

Открытие называют чрезвычайно важным для расширения знаний о древнем мире.

Археологические работы проводились в рамках борьбы против черных археологов. Они роют целые подземные туннели чтобы обойти надзор, добраться до артефактов и продать их на черном рынке. С колесницей искатели сокровищ разминулись.

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В древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками. Когда-то на том месте стоял так называемый Термополий - древнеримская закусочная-бар, где подавали горячую пищу и вино с пряностями. Археологи говорят, что находка сохранилась исключительно хорошо.

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