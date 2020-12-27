В Помпеях нашли бар из фресками

 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 297
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 6237
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 657
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 477
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19233
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 918
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2601
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2259
Фото
Все фото
9
5
11
3
4
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
Нашли древнее сокровище сестры Ярослава Мудрого
Нашли древнее сокровище сестры Ярослава Мудрого
Везде вставить носа: как коты-шпионы реагируют на новое
Везде вставить носа: как коты-шпионы реагируют на новое
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
Центральный автовокзал Киева обновят до неузнаваемости: видео визуализация
Центральный автовокзал Киева обновят до неузнаваемости: видео визуализация
Видео
Все видео
Директор Одесского зоопарка в костюме быка ухаживал за коровой
Директор Одесского зоопарка в костюме быка ухаживал за коровой
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
В Киеве заметили динозавра на коньках
В Киеве заметили динозавра на коньках
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 486
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19233
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 306
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1341
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1989
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
Просмотров: 72
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
воскресенье, 27 декабря 2020 16:31

В Помпеях нашли бар из фресками

  Комментировать
В Помпеях нашли бар из фресками
В Помпеях было около 80 термополиев. Фото AFP

В древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.

Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о так называемом Термополий - древнеримскую закусочную-бар, где подавали горячую пищу и вино с пряностями. Археологи говорят, что находка сохранилась исключительно хорошо.

Термополий частично раскопали еще в прошлом году, но с тех пор специалисты продолжали осторожно очищать его от вулканического пепла и сообщили последние детали 26 декабря.

Сперва нашли фреску, изображающую нимфу верхом на морском коне и бой гладиаторов. После этого получилось очистить остальные фрагменты, изображающие сцены из бытовой жизни и животных, которые были традиционной частью меню

Рядом нашли также кости уток, свиней, коз, рыбы и улиток, которые хранились в глиняном кувшине. В одном из кувшинов нашли также конские бобы, которые использовали как специю к вину. Рядом нашли также останки двух человек.

Специалисты говорят, что находка поможет получить новую и более точную информацию о гастрономических традициях в Помпеях. Гендиректор археологического музея в Помпеях Массимо Осанна отмечает, что это первый полностью раскопанный термополий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли древнее сокровище сестры Ярослава Мудрого

Помпеи и соседний город Геркуланум погибли во время мощного извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. После археологических раскопок на протяжении XVIII-XX веков и обустройства музея под открытым небом Помпеи стали второй самой посещаемой исторической памяткой Италии - после Колизея.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Помпеях нашли бар из фресками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

"Теория эволюции" была под угрозой из-за формы носа Чарльза Дарвина

Умер автор конфеты Chupa-Chups

Террорист убил пакистанскую политическую лидерку Беназир Бхутто

В цемент православного храма добавляли масло

В разгар кризиса открыли крупнейший театр мира

Самое читаемое
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 24336
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
 Просмотров: 12564
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 10620
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
7
 Просмотров: 10359
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
5
 Просмотров: 6201
Интересно
Директор Одесского зоопарка в костюме быка ухаживал за коровой
Директор Одесского зоопарка в костюме быка ухаживал за коровой
 Просмотров: 396
Иван стал Йонасом, Елена - Милаграс: как украинцы меняли имена и называли детей в 2020-м
Иван стал Йонасом, Елена - Милаграс: как украинцы меняли имена и называли детей в 2020-м Просмотров: 405
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 24345
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
 Просмотров: 1485
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
9
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
5
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
1
"Квартал 95" высмеял предпринимателей, которые вышли на митинг #SaveФОП
1
Российские военные обстреляли "Детский мир"
1
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
1
Что мешает Зеленскому проводить реформы
Голосов: 235
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть