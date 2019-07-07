От "интимного" налога освобождали героев войны

В Советском Союзе введено звание "Мать-героиня" и налог на бездетность. Коложе: sibmama.ru

В Советском Союзе 8 июля 1944 года ввели звание "Мать-героиня" и налог на бездетность. В народе налог на бездетность получил название "налог на яйца". Он взимался с граждан, достигших 20 лет и которые не имели детей.

Бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять государству 6% от зарплаты. С заработка менее 70 рублей налог не собирался. Освобождались от налога лица, не могли иметь детей по состоянию здоровья. Были льготы для студентов, Героев Советского Союза, военнослужащих. Налог прекращали взимать с рождением или усыновлением ребенка.

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С конца 80-х льготы по налогу получили молодожены в течение одного года с момента регистрации брака. К этому молодые жены смеялись необходимости родить немедленно после весилля.З работников творческих профессий, независимо от размера заработка, налог взимался по максимальной ставке.

Цель закона - привлечь денег бездетных граждан к расходам государства на воспитание и содержание детей в детских учреждениях, матерей-одиночек. Закон действовал до распада СССР.

Американская школьница Саманта Смит с родителями Джейн и Артуром с штата Мэн прилетели в СССР по приглашению генсека Юрия Андропова 7 июля 1983. Семья Смитов за две недели посетили Москву, Ленинград и Крым. Через два года Саманта с отцом погибают в авиакатастрофе. В Советском союзе именем Саманты Смит называют улицы, бриллиант, сорт тюльпанов и астроиды.