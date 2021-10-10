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среда, 13 октября 2021 08:20

Основали древнейшее украинское учреждение в США

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Основали древнейшее украинское учреждение в США
В 1928-м вышла первая полоса газеты "Свобода" к 40-летию УНС. Фото: http://www.svoboda-news.com

В Пенсильвании 13 октября 1894-го основали Украинский народный союз - древнейшее украинское учреждение в США. Сейчас насчитывает более 50 тыс.членов.

Русский Народный Союз основан в городке Шамокин, Пенсильвания из нескольких местных братств. Они оставили "Соединение греко-католицких русских братств", не соглашаясь с его консервативными позициями. Ставили себе задачу "заботиться о сплочении, образовании и помощи украинцам в ​​Америке, в частности же об их жизненном обеспечение". Русский Народный Союз позже изменил свое название на Украинский Народный Союз.

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В комитет УНС входили: председатель, его заместители, директор для дел Канады, секретарь, кассир и организатор. Численность членов зависела от притока эмигрантов в Америку. УНС всегда был инициатором всех акций и мероприятий американских украинцев.

УНС сохраняет тесные отношения с Украинской православной церковью США. С 1893-го издает газету "Свобода", старейшую в мире газету на украинском языке, она выходит без перерыва. С 1933 года выпускает газету "Юкрейниан Уикли" и детский месячник "Радуга".

11 февраля 1894-гоу Львове, в помещении общества "Русская беседа", общее собрание начало рождения первого украинского молодежного спортивного общества "Сокол".

Целью общества было воспитывать в украинском народе единство, народную силу, выносливость, подвижность, понимание труда и дисциплину.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

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