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вторник, 02 марта 2021 12:12

Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль

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На месте строительства трассы Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка нашли древние артефакты.

Среди предметов: старинные орудия труда, изготовленные из различных материалов, бронзовый топор-кельт, керамика, православные и католические кресты, ручные жернова, монета времен царя Петра I, информирует в Facebook Укравтодор.

Одной из самых редких находок для этого региона является монета хана Тохтамыша из рода Чингиза.

Автор: Coins.lave.ru / skarb.org
  Монета времен правления хана Тохтамыша и бронзовый топор - кельт. Демонстрационные фото
Монета времен правления хана Тохтамыша и бронзовый топор - кельт. Демонстрационные фото

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Тохтамыш был последним правителем Улуса Джучи - западной части Монгольской империи. 1382 года совершил поход на Москву, сжег ее и разграбил. Позже начал длительную войну с Тамерланом, от которого потерпел поражение. 1399 года войска Тохтамыша разбил хан Заволжского орды Тимур-Кутлук, который претендовал на его владения. Тохтамыш бежал в земли Великого княжества Литовского, получил поддержку князя Витовта и проживал в Киеве, а затем в Лиде - теперь Беларусь. Окончательное военное поражение от Тимур-Кутлука и мурзы Едигея потерпел в битве на Ворскле - теперь на Полтавщине. Погиб 1406 года в Сибири.

Контрабандисты пытались вывезти из Украины в Евросоюз исторические ценности стоимостью почти $1 млн. Во время обыска у контрабандистов нашли доспехи, 21 единицу холодного оружия, в частности античного, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси и множество старинных предметов быта.

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