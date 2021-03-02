Контрабандисты пытались вывезти оружие и артефакты на $1 млн

СБУ накрыла контрабандистов. Фото: СБУ

Контрабандисты пытались вывезти из Украины в Евросоюз исторические ценности стоимостью почти 1 млн долларов.

Во время обыска у контрабандистов нашли доспехи, 21 единицу холодного оружия, в частности античного, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси и множество старинных предметов быта, сообщает пресс-служба СБУ.

Они отправляли антиквариат иностранным клиентам через сервисы международной почтовой связи. Весь антиквариат изъяли и направили на экспертизу. Участников группировки задержали и сообщили о подозрении в контрабанде (ч. 1 ст. 201 УК Украины).

После окончания досудебного расследования ценности могут передать в музейный фонд Украины.

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Двое сотрудников украинского посольства в Польше пытались незаконно вывезти из Украины большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Переправляли контрабанду на служебном авто.