Определились, что делать с землей

Директория не смогла окончательно решить аграрный вопрос. Фото: tribuna.pl.ua

Директория УНР приняла земельный закон 8 января 1919-го. Он внес дополнения в законодательство Украинской Центральной Рады и окончательно отменил частную собственность.

"Все земли с их водами, лесами, надземными и подземными природными богатствами становятся добром народа Украинской Народной Республики. На пользования этим добром имеют право все граждане Украинской Народной Республики без разницы пола, веры и национальности", – говорилось в документе.

Власть создавала земельные управы, определявшие размеры крестьянских наделов. Также запасной земельный и государственный мелиоративный фонды. Организовала сельскохозяйственный кредит.

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Наделы, передававшиеся безземельным крестьянам, не могли составлять менее 5 десятин. За прежними же хозяевами оставили 15 закрепленных за ними десятин, переходивших по наследству. За ними оставили сады, виноградники, хмельники. Более 15 десятин получали земледельцы, жившие на песчаных, болотных и солончаковых землях. Площади с высококультурным земледелием не дробились. Они должны были перейти в пользование трудовых союзов.

Уже через 2 месяца, в ходе войны с большевиками, безземельным крестьянам землю отдавали за треть урожая ярового хлеба и уплату всех налогов.

Директория УНР обнародовала декларацию новой государственной политики 26 декабря 1918-го в Киеве. За 12 дней до того путем вооруженного восстания свергла гетмана Павла Скоропадского. В декларации подчеркивалась необходимость ликвидации буржуазии. Говорилось, что власть в УНР будет принадлежать только классам работающим – рабочим и крестьянам. Владимир Винниченко и члены директории пытались установить в Украине национальный вариант советской власти: "разрушить старый капиталистический мир, на руинах которого появится новый социалистический миропорядок". Но пропаганда большевиков оказалась сильнее. Усилило ее и невыполнение директорией своих обещаний.