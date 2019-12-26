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четверг, 26 декабря 2019 13:03

Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам

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Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам
Председатель Директории УНР Владимир Винниченко и Симон Петлюра в сопровождении военных входят в Киев 19 декабря Фото: dsnews.ua

Директория УНР обнародовала декларацию новой государственной политики 26 декабря 1918-го в Киеве. За 12 дней до того, путем вооруженного восстания, свергла гетмана Павла Скоропадского.

"Героическим порывом украинского вооруженного трудового народа сметено с лица земли украинской разрушающее помещичье-монархическое господство - гетманщину. Украину вычищено от уголовных экспедиций, старост, жандармов и других преступных институтов господствующих классов. Восстановлено национально-персональную автономию, что обеспечивает право каждой нации на свободную жизнь", - говорилось в документе.

Директория объявлялась временной верховной властью Украины до проведения Трудового Конгресса. Все распоряжения гетманского правительства были отменены и было восстановлено Украинскую Народную Республику. В декларации подчеркивалась необходимость ликвидации буржуазии. Говорилось, что власть в УНР будет принадлежать только классам работающим - рабочим и крестьянам. Относили к ним и трудовую интеллигенцию - учителей и врачей, рабочих правленческих контор, но не всех.

"Классы трудовые, експлоататорские, которые питаются и роскошуствуют из-за труда классов трудовых, классы, которые уничтожали край, разрушали хозяйство и показали свое правление жестокостями и реакцией, не имеют права голоса в управлении государством".

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Директория отметила, что в международных делах стоит на почве полного нейтралитета и желания мирного сосуществования с народами всех стран.

Владимир Винниченко и члены директории пытались установить в Украине национальный вариант советской власти: "разрушить старый капиталистический мир, на руинах которого появится новый социалистический миропорядок". Но пропаганда большевиков оказалась сильнее. Усилило ее и невыполнение директорией своих обещаний.

Директория УНР призвала украинцев к антигетманскому восстанию 15 ноября 1918-го. Соответствующие текстовки появились на стенах киевских домов.

Свержение режима готовилось задолго до события, но непосредственным поводом к нему стала "Грамота о федерации с небольшевистской Россией" изданная гетманом Украинской державы Павлом Скоропадским 14 ноября.

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Дата
26
декабря

Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам

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