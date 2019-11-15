Украинцев призвали к восстанию

Директория УНР призвала украинцев к антигетманскому восстанию 15 ноября 1918-го. Соответствующие текстовки появились на стенах киевских домов.

Свержение режима готовилось задолго до события, но непосредственным поводом к нему стала "Грамота о федерации с небольшевистской Россией" изданная гетманом Украинской державы Павлом Скоропадским 14 ноября.

"Украина всеми силами старалась помочь своим братьям, оказывая им большое гостеприимство и поддерживая всеми возможными средствами борьбу их за образование в России твердого государственного строя. Сейчас перед нами встают новые государственные задачи. Государства согласия издавна были приятелями бывшего большого и единого Российского государства. Теперь после переживаемого Россией большого мятежа условия ее будущего существования должны, безусловно, измениться. На иных началах, на принципах федеративных должна быть восстановлена древняя мощь и сила Всеросийского государства", - говорилось в ней. При этом большевики все еще контролировали центры России и не были побеждены.

Уже 15 ноября командир Сечевых стрельцов и будущий основатель ОУН Евгений Коновалец встретился с гетманом в Киеве. Пытался убедить того отозвать грамоту, но гетман утвердил новое правительство во главе с российским монархистом Сергеем Гербелем. Тогда Коновалец двинулся к Белой Церкви, где уже стоял готовый к поддержке Директории отряд из 1,5 тыс. стрельцов.

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В самих текстовках члены Директории называли гетмана генералом русской службы и немецким лизоблюдом, палачом демократии, который делал все для возвращения Украины в Россию. Предложили деятелю и его правительству мирно оставить занимаемые должности, а российским военным сложить оружие и покинуть пределы Украины. Украинцев же призвали вооружиться и противостоять старым "буржуазным" порядкам.

Началось восстание, в результате которого Директория захватит власть и почти сразу проигрывает ее большевикам и белогвардейцам.

Автор: archives.gov.ua Директория призвала украинцев к восстанию против гетмана Скоропадского

Советская Россия 13 ноября 1918-го в одностороннем порядке разорвала Брест-Литовский мирный договор. Это позволило большевикам продолжить военную интервенцию в Украину. Они издали директиву о "предоставлении военной помощи трудящимся Украины". А в декабре 1918-го армия большевика Владимира Антонова-Овсеенко уже разоряла страну. Ей противостояли войска новой власти - Директории УНР.