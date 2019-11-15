Украинцев призвали к восстанию

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 6201
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 756
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 954
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4572
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1845
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1017
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 918
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3645
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
9
23
11
11
15
Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка
Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка
&quot;Углекопы&quot; и &quot;Девичий задор&quot; - какое кино смотрели в начале ХХ века
"Углекопы" и "Девичий задор" - какое кино смотрели в начале ХХ века
Показали фото украинского города перед Первой мировой войной
Показали фото украинского города перед Первой мировой войной
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
30 лет назад пала Берлинская стена - история в 15 эмоциональных фотографиях
30 лет назад пала Берлинская стена - история в 15 эмоциональных фотографиях
Видео
Все видео
В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны
В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны
В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Умер митрополит
Умер митрополит
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 918
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1332
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3942
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 270
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 12:25

Украинцев призвали к восстанию

  Комментировать

Директория УНР призвала украинцев к антигетманскому восстанию 15 ноября 1918-го. Соответствующие текстовки появились на стенах киевских домов.

Свержение режима готовилось задолго до события, но непосредственным поводом к нему стала "Грамота о федерации с небольшевистской Россией" изданная гетманом Украинской державы Павлом Скоропадским 14 ноября.

"Украина всеми силами старалась помочь своим братьям, оказывая им большое гостеприимство и поддерживая всеми возможными средствами борьбу их за образование в России твердого государственного строя. Сейчас перед нами встают новые государственные задачи. Государства согласия издавна были приятелями бывшего большого и единого Российского государства. Теперь после переживаемого Россией большого мятежа условия ее будущего существования должны, безусловно, измениться. На иных началах, на принципах федеративных должна быть восстановлена древняя мощь и сила Всеросийского государства", - говорилось в ней. При этом большевики все еще контролировали центры России и не были побеждены.

Уже 15 ноября командир Сечевых стрельцов и будущий основатель ОУН Евгений Коновалец встретился с гетманом в Киеве. Пытался убедить того отозвать грамоту, но гетман утвердил новое правительство во главе с российским монархистом Сергеем Гербелем. Тогда Коновалец двинулся к Белой Церкви, где уже стоял готовый к поддержке Директории отряд из 1,5 тыс. стрельцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского

В самих текстовках члены Директории называли гетмана генералом русской службы и немецким лизоблюдом, палачом демократии, который делал все для возвращения Украины в Россию. Предложили деятелю и его правительству мирно оставить занимаемые должности, а российским военным сложить оружие и покинуть пределы Украины. Украинцев же призвали вооружиться и противостоять старым "буржуазным" порядкам.

Началось восстание, в результате которого Директория захватит власть и почти сразу проигрывает ее большевикам и белогвардейцам.

Автор: archives.gov.ua
  Директория призвала украинцев к восстанию против гетмана Скоропадского
Директория призвала украинцев к восстанию против гетмана Скоропадского

Советская Россия 13 ноября 1918-го в одностороннем порядке разорвала Брест-Литовский мирный договор. Это позволило большевикам продолжить военную интервенцию в Украину. Они издали директиву о "предоставлении военной помощи трудящимся Украины". А в декабре 1918-го армия большевика Владимира Антонова-Овсеенко уже разоряла страну. Ей противостояли войска новой власти - Директории УНР.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцев призвали к восстанию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Украинцев призвали к восстанию

Ввели русифицированное правописание

Табаком лечили 36 болезней

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 48552
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 16137
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 10431
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 9946
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
9
 Просмотров: 8514
История
Ввели русифицированное правописание
Ввели русифицированное правописание
 Просмотров: 360
Табаком лечили 36 болезней
Табаком лечили 36 болезней
 Просмотров: 504
Нашли тела повстанцев, погибших в бою с НКВД
Нашли тела повстанцев, погибших в бою с НКВД Просмотров: 864
На аукцион выставили сапоги Наполеона
На аукцион выставили сапоги Наполеона Просмотров: 459
Нашли старую вставную челюсть из золота
Нашли старую вставную челюсть из золота Просмотров: 558
Больше всего комментируют
11
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
4
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
3
Вузам могут позволить преподавать на русском
3
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
Голосов: 929
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua