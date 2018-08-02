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четверг, 02 августа 2018 18:29

"Они хотят украсть наших женщин" - как американцы изображали "красную чуму" из СССР
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Американские пропагандистские плакаты времен Холодной войны
Фото: Оppps
Американские пропагандистские плакаты времен Холодной войны
Американские пропагандистские плакаты времен Холодной войны
Американские пропагандистские плакаты времен Холодной войны
Американские пропагандистские плакаты времен Холодной войны

В сети появилась подборка пропагандистских плакатов времен начала Холодной войны.

Серция называется "Красную угрозу", пишет портал oppps.

"Общий посыл - СССР всей своей военной мощью хочет захватить США и украсть наших женщин", - комментируют фото.

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Карикатуры выходили в журналах, число наименований которых в момент достижения пика Холодной войны достигло порядка 130 штук. Наиболее известные из них носили такие громкие и выразительные названия, как "For men ounly", "Male", "True men", "Stag", "Man's life", "Adventure" и им подобные.

В итальянском фильме 1942 "Мы живые" звучит украинская народная песня "Эй, наливайте полнеет чары". Ленту сняли во времена правления Бенито Муссолини.

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