"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр

Автор: Тарас Подолян "Люди играют с помощью фигурок, из которых собираются армии на больших столах, где выполняется имитация рельефа: ландшафты, реки, мосты, дома, крепости. С помощью миниатюрных армий воспроизводятся или какие-то реальные бои, которые были в действительности, или придуманные. Предварительно балансируется армия, и необходимо эту битву повторить или переиграть ее в сложных условиях ", - рассказывает художник исторической миниатюры Сергей Поповиченко. Он 11 лет назад занялся художественной росписью военной исторической миниатюры. За это время расписал около 200 фигурок. Игровые - самые маленькие, они достигают 2 миллиметров. Коллекционные же фигурки в среднем 9 мм высотой. Что такое моделизм?

Существует стендовый моделизм: когда строятся копии чего-то - техники, танков, самолетов. Подвид моделизма - миниатюра, когда основой выступает именно фигура человека. Моделизм за рубежом распространен десятилетиями. А вообще начиная с древности. Фигурки были и в Древнем Египте, и в античности, и Средних веках. У Наполеона были фигурки и у Суворова. Последние десятилетия делают более качественные вещи - гораздо более детальные. Появились современные материалы. Раньше форма для фигур была из гипса. То есть на боковых поверхностях не было никакого рельефа. Сейчас эти формы делают из резиноподобного материалов, различных силиконов. Этот материал эластичен, соответственно на боковой поверхности фигуры можно отобразить все мелкие детали. Есть кабинетная скульптура - это уже не миниатюры, а большие фигуры 30, 40 и более сантиметров, которые отливают в бронзе. Их не расписывают. Литье из бронзы ценное, поэтому они дорогие.

Когда и почему вы начали заниматься росписью исторической миниатюры?

Я в детстве играл солдатиками, затем коллекционировал. А 11 лет назад в руки попали журналы, в которых увидел, как историческую миниатюру делают люди за рубежом. Там была расписана технология. Я не знал, что можно фигурку поставить на подставку и держать за подставку, а не в руках, когда расписываешь. До этого я ее в руках держал. У фигурки в ногах штифты, которыми она закрепляется на подставке. Когда-то пользовался дешевыми красками с базара, а потом почитал и понял, в каком направлении можно развиваться.

В чем особенности росписи?

Краски использую обычные художественные - акриловые, масляные, темперные. Акрил - это матовая краска, которая очень хорошо изображает ткань. Масло уместно использовать для элементов, которые могут иметь небольшой блеск - кожа, металл, камень, тело. Многие художники комбинируют акрил с маслом. Есть большой ассортимент специальных красок, которые модельные фирмы изготавливают для моделистов. Они дороже и имеют гораздо более широкую палитру чем художественные краски. Здесь можно встретить "наполеоновский красный" - красный для солдат наполеоновской армии Наношу краску обычными колонковыми кисточками - двойка или полтора. Ими можно расписать фигуру любой сложности. Есть большой ассортимент специальных красок, которые модельные фирмы изготавливают для моделистов. Они дороже и имеют гораздо более широкую палитру чем художественные краски. Здесь можно встретить "наполеоновский красный" - красный для солдат наполеоновской армии. Есть специальные тематические наборы для армий Второй мировой: отдельно для советских войск, отдельно для Вермахта, отдельно для японцев.

Кто производит основу для росписи?

Скульптор-мастер моделей лепит модель - то, из чего потом можно снять формы. Поскольку фигура сложная и очень много мелких деталей может иметь, надо зачистить, собрать, подогнать. Бывают тиражируемые основы, а бывают в одном экземпляре, который коллекционер отдает на роспись художнику. Она стоит очень дорого. Самые дорогие - большие композиции, диорамы - из нескольких фигур. Такие вещи стоят около 800 евро. А есть иностранные скульпторы, которые в объемной скульптуре воспроизводят целые картины на батальную тематику. Их стоимость доходит до 30 000 евро. Мелких деталей в одной фигурке бывает до 40 и более. Простейшие фигурки имеют одну деталь - отлитые сплошь. Покупаю готовую основу фигурок известных фирм. Затем расписываю. Материалы - сплавы на основе олова, свинца, с добавлением цинка.Основа, которая состоит в рыцаря на коне, стоит 80 евро. После росписи может стоить несколько сотен евро. За 11 лет расписал более 200 фигурок. Это немного. В год выходит 20-30. Хочется больше. Возможность такая есть, но что-то постоянно отвлекает. Фигуру можно выдать и за два дня, если она не очень сложная, а может роспись тянуться и две недели, по несколько часов в день.

Есть люди, которые не просто коллекционируют, а играют фигурами в настольные игры?

В среднем масштаб фигуры 90 миллиметров. Наименьшие бывают 25 мм и даже 18 мм - это игровые фигуры. Есть правила, карточки, кубики разнообразные. С фигурок собираются армии. Для игры фигурки могут быть окрашены простенько. Хотя некоторые мастера даже в этом масштабе расписывают фигурку максимально реалистично. Это так называемый варгейминг - военные игры. Люди играют с помощью фигурок, из которых собираются армии на больших столах, где выполняется имитация рельефа: ландшафты, реки, мосты, дома, крепости. С помощью миниатюрных армий воспроизводятся или какие-то реальные бои, которые были в действительности, или придуманные. Предварительно балансируется армия, и необходимо эту битву повторить или переиграть ее в сложных условиях. Играть за огромными столами могут двое и более человек. Из исторических тем самая в миниатюре популярная в Украине Вторая мировая: модели техники, фигурки 35-го масштаба: это один к 35-ти. Этот масштаб изначально привязывался к моделям техники. А уже в пропорции к бронетехнике начали изготавливать фигурки Есть варгейминг исторический, а есть фэнтезийный: зомби, эльфы, орки, рыцари. Есть такие игровые вселенные как Вархаммер. Есть направление фэнтезийное. Есть более фантастическое. В фэнтези орки, эльфы, свои расы, - то, что мы видим в кино. Очень популярно, когда фигуры воспроизводят героев из фильмов. Из исторических тем самая в миниатюре популярная в Украине Вторая мировая: модели техники, фигурки 35-го масштаба: это один к 35-ти. Этот масштаб изначально привязывался к моделям техники. А уже в пропорции к бронетехнике начали изготавливать фигурки. Вторая мировая всегда была популярна. Она ближайшая к нам. Глобальные события, которые многих людей задели. Недавно оперировали мне плечо. Очень удивился, когда анестезиолог поздоровался, сказал, что знает меня, следит за моими работам. Пока готовили меня к наркозу, мы говорили о миниатюре и общих знакомых. Он сам варгеймингом занимается.

В чем сложность росписи фигурок небольших размеров?

Роспись фигур требует много усилий и навыков. Самое простое - это когда фигурку просто красят в базовые цвета: форма, лицо, тело, обувь. Однако за счет того, что фигурка для игры очень маленькая, на нее не наносят тени, которые должны проявлять форму фигуры. Необходимо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь. По всем правилам портретистов: средняя часть лица в теплых розовых цветах, нижняя часть лица с небритостью - в более холодных. Верх - в более солнечной желтой гамме С помощью художественной росписи фигурки необходимо максимально подчеркнуть объем, нанести свет, тени. Можно задать направление освещения не прямо, а сбоку. Необходимо подчеркнуть все элементы снаряжения, затемнить швы, осветить выступающие элементы - шнурки, например. Лицо - это не просто окрашенные телесным цветом личико. Это будет миниатюрный художественный портрет, просто выполненный на объемной поверхности. Необходимо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь. По всем правилам портретистов: средняя часть лица в теплых розовых цветах, нижняя часть лица с небритостью - в более холодных. Верх - в более солнечной желтой гамме. Исторические фигуры имеют много узоров на одежде, геральдику на щитах, знамена.

Какие школы росписи существуют и чем они отличаются?

Есть испанская школа исторической миниатюры, итальянская, английская. Испанская школа очень контрастная. Контрасты в цветах, в нанесении света и теней. Иногда в контрастах переигрывают. Еще в 1990-е годы возникла в Питере интересная школа - так называемая питерская роспись, которую еще называют "хохлома". Всю фигуру максимально забивают узорами. Есть студия "Русский витязь" - они себя позиционируют как студия, которая работает с самыми богатыми клиентами. Тысячи и десятки тысяч долларов их фигуры стоят. Может быть огромный индийский боевой слон в покрывалах, покрытых узорами. На нем фигурки воинов с эмблемами, узорами, орнаментами. Их росписи часто не соответствуют исторической достоверности. Хотя иногда, когда изображают восточных воинов 15 века, это богатство узоров уместно. Не очень люблю изображать женщин, потому что они нуждаются в максимальной технике исполнения: наиболее плавные переходы. Мне проще работать в контрастной грубой манере. Расписываю варваров, греков, рыцарей У корейских художников гиперреалистичная манера. Там контраст присутствует, однако сдержанный. Фигурка выглядит едва ли не более реалистично чем фотография. Есть отдельное направление - пин-ап - изображение полуобнаженных девушек. Есть более тяжелые вещи - фигурки обнаженных людей фактически порнографического характера. Я вообще не очень люблю изображать женщин, потому что они нуждаются в максимальной технике исполнения: наиболее плавные переходы. Мне проще работать в контрастной грубой манере. Расписываю преимущественно историческую миниатюру - варваров, греков, рыцарей. Автор: Тарас Подолян

Кто заказчики исторической миниатюры?

Преимущественно европейцы. Украинцев мало. Рынок в Украине очень маленький. Мало художников. Заказчики - люди из разных сфер. Кто-то в издательстве работает, кто занимается пушниной, кто-то производит мебель. Часто они пытались делать фигурки самостоятельно и увидели, что кто-то может делать лучше, а у самих времени не хватает. Иногда покупают в качестве примера чужой работы для своего совершенствования. Я сам, когда на выставках рассматривал чужие работы, сразу понимал, как могу усовершенствовать свои. Покупают фигурки для себя только мужчины. Женщины не встречались. Большинство покупателей - иностранцы, потому что в украинских мастеров можно купить дешевле раза в два. Делал несколько диорам, многофигурных композиций, которые требуют больше усилий - подогнать композицию так, чтобы было сбалансировано. Недавно была композиция: рыцарь с оруженосцем в комнате. В фирменном комплекте были только две фигурки и несколько элементов антуража. Я полностью сделал окружение - фрагмент комнаты с дверью и каменной кладкой. Своему бывшему университетскому преподавателю, который признался, что ему нравится история Второй мировой, я сделал несколько немцев в подарок.

Трудно ли отдавать свои работы?

Сначала было трудно. Иногда, когда нравится очень фигура, расписывал две штуки. Одну для себя. Сейчас фигурки себе уже не оставляю. К сожалению труд преподавателя в университете такой, что я просто вынужден постоянно продавать свои работы. К тому же работа больше интересна мне на стадии планирования, исполнения. Затем интерес к ней падает. Концентрируюсь на следующей идее, которая захватывает.

Присутствует ли в исторической миниатюре тема украинского казачества?

Фигурок украинских казаков мне не заказывали. Но тема определенную относительно небольшую популярность имеет. Фирма Pegaso имеет в своей коллекции одного конного запорожца, и как правило фигуре отливают заодно противника. В комплекте с казаком идет польский воин. Российский режиссер Алексей Луканев имеет свою фирму миниатюры. У него есть несколько наборов: по известным картинами заказывает скульпторам композиции. Он имеет композицию "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Там фигур семь - по 75 мм.