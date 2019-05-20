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вторник, 21 мая 2019 08:20

Огромные часы остановились из-за жары

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Огромные часы остановились из-за жары
Часы на башне под названием Биг Бен запустили 21 мая 1859. Фото: Wikiway.com

Часы на башне под названием Биг Бен запустили 21 мая 1859 года. Первая попытка оказалась неудачной - часы не работали. Официально открыли через 10 дней.

После того, как сгорел старый дом Вестминстерского аббатства, британский парламент принимает решение украсить башню Святого Стефана часами. Выделяют деньги на строительство башни с самими точным часами в мире. Существует несколько версий, почему колокол назвали Биг Бен. По одной из них - в честь лорда Бенджамина Холла - инженера, который его и устанавливал.

Тот на заседании парламента долго и нудно произносил речь о выборе названия для часов. Кто-то крикнул: "А назовите колокол Биг-Беном и покончим с этим". Через внушительные размеры Холла прозвали Большим Беном. Название прижилось.

Башню возвели по проекту Пьюджина в неоготическом стиле. Внутри башни установили двухметровый колокол диаметром 3 метра и весом 13,7 тонн. Часы создал мастер Эдвард Джон Дент.

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Циферблаты Биг Бена смотрят на все четыре стороны света, они сделаны с опала. Под ними - латинская надпись "Боже, храни нашу королеву Викторию". По периметру башни написано на латыни: "Хвала Господу". Стрелки длиной 2,7 метра отлили из чугуна, а минутные - 4,2 метра - сделаны из медного листа.

Первый удар молота о Биг-Бен точно совпадает с первой секундой начала часа. Каждые два дня механизм проходит тщательную проверку.
Биг Бен считаются одними из самых точных часов, но несколько раз они останавливался. В 1976 году поломался механизм, который отвечал за бой часов. Также Биг Бен останавливался от обильного снегопада в 1962 году и от аномальной жары летом 2005.

Американский летчик Чарльз Линдберг начал первый беспосадочный трансатлантический перелет 20 мая 1927. На следующий день он приземлился в Ле-Бурже, пригороде Парижа, завершив первый полет через Атлантику на тяжелее воздуха транспортном средстве.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
мая

Огромные часы остановились из-за жары

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