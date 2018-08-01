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среда, 01 августа 2018 15:24

Обнаружили первое упоминание о запорожских казаках

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Обнаружили первое упоминание о запорожских казаках
Казаки освободили из галеры рабов. Фото: UA Modna

1 августа 1492 годом датируется первое письменное упоминание о запорожских казаках.

Под селом Тягиней в Бериславском районе Херсонской области, в низовьях Днепра казаки взяли на абордаж османскую галеру. Освободили из нее невольников.

Поход запорожских казаков в Днепровский возглавил князь Богдан Глинский.

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Хан Менгли I Герая вынужден был впервые жаловаться великому князю Литовскому Александру I на действия казацкой эскадры.

25 июля 1687-го на военном совете на реке Коломак Ивана Мазепу избрали гетманом. Место голосования было окружено плотным кольцом - "в шесть человек" московским войском.

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Дата
01
августа

Обнаружили первое упоминание о запорожских казаках

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