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воскресенье, 27 октября 2019 23:03

Обнаружили остатки крепости, построенной для защиты от татар

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Обнаружили остатки крепости, построенной для защиты от татар
В Запорожье раскапывают крепость. Фото: 1news.zp.ua

В Запорожье археологи нашли фрагмент стены Александровской крепости.

Она была построена в XVIII в. для защиты от татарских набегов, сообщает 1news.zp.ua.

Расположение крепости долгое время было неизвестными. Ученые имели информацию только о приблизительном месте её расположения.

На ул. Школьной обнаружили остатки земляных валов и рвов цитадели святого Иоанна, которая была частью крепости.

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Остатки вала и рва хорошо сохранились. Ученые говорят, что работы необходимо продолжать. После этого можно будет заняться сохранением памятника.

Захоронение двух детей нашли археологи в храме Святого Пантелеймона в селе Шевченково Галицкого района Ивано-Франковской области. В церкви начали реставрационные работы. В процессе реставраторы нашли захоронения.

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