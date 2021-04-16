В Израиле обнаружили находку, которая меняет историю появления алфавита в Леванте Фото: Antiquity Publications Ltd

Археологи из Израиля и Австралии нашли фрагменты керамической посуды с неизвестными надписями во время раскопок в национальном парке Тель-Лахиша, неподалеку от Иерусалима. Надписи могут представлять ранее неизвестную форму алфавитного письма и изменить взгляд на появление алфавита в Леванте.

Ученые рассказывают, что корни современного алфавита исходят из Древнего Египта. Еще в начале II тыс. до н.э. там создали первые шрифты. Авторами были хананеи, возможно, доставленные в Египет в качестве рабов. Чтобы привести свой разговорный язык к письменному, они перепрофилировали формы или символы из скорописного иероглифического письма, которое использовалось для письменного общения в Египте более тысячи лет. Образцы протоалфавита XIX в. до н.э. археологи находили на скалах побережья Среднего Нила, сообщает Ancient Origins.

Из Египта алфавит попал в Левант - на территории современных Израиля, Палестинской автономии, Иордании, Ливана и частично Турции. Это доказывали надписи датированные XIII в. до н.э. В конце концов та версия алфавита трансформировалась в финикийский и греческий алфавиты, которые несколько отличались от нее. Тем не менее, они были весьма схожими, чтобы установить четкую историческую связь.

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Однако между XIX и XIII вв. до н.е. относительно этой проблемы оставались пробелы - ученые не находили никаких созданных в тот период образцов алфавитного письма. Это дало основания считать, что новая форма письма появилась в Леванте в XIII в. до н.э., а насадили ее завоеватели насильственным путем.

Благодаря остаткам ячменя внутри сосуда, новую находку датировали XV в. до н.э. Она доказывает, что алфавит появился в Леванте в период между XIX и XV вв. до н.э. - на несколько столетий ранее.

В это время политический контроль над Египтом сохраняли нубийцы, фиванцы и гиксосы. Последние были семитским народом, чьи предки были иммигрантами из Палестины, и требовали союзов. Их отношения с городами-государствами Южного Леванта были дружественными и взаимными. Благодаря находке ученые утверждают, что именно в этом контексте первый в мире алфавит попал из Египта в Левант.

Недавно археологи обнаружили глиняную табличку с неизвестными науке надписями во время раскопок доисторического поселения неподалеку от болгарского города Бата, муниципалитет Панагюриште. Возраст таблички оценили в 7 тыс. лет. Ученые убеждены, что служила средством передачи информации и является ярким свидетельством протописьменности. Надпись расшифровать не удалось, ведь ее авторы не использовали ни один из известных алфавитов. Однако ученые надеются, что в будущем это удастся сделать с помощью искусственного интеллекта.