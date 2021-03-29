Нашли табличку с невиданным ранее письмом

Археологи обнаружили глиняную табличку с неизвестными науке надписями во время раскопок доисторического поселения неподалеку от болгарского города Бата, муниципалитет Панагюриште.

Они рассказали, что древнее поселение существовало в конце VI - начале V тысячелетия до н. э. - на грани неолита и энеолита. Возраст таблички оценили в 7 тыс. лет. Убеждены, что служила средством передачи информации и является ярким свидетельством протописьменности, сообщает Archaeology in Bulgaria.

Автор: archaeologyinbulgaria.com Возраст новой таблички оценили в 7 тыс. лет. Древнейшая найденная в Болгарии на 1 тыс. лет старше

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Надпись расшифровать не удалось, ведь ее авторы не использовали ни один из известных алфавитов. Однако ученые надеются, что в будущем это удастся сделать с помощью искусственного интеллекта.

Подобные таблички на территории Болгарии и других стран находят с 1969 года. Все продолговатые и изготовлены из необожженной глины. Тогда же появился термин "протописьменность", которая предшествовала настоящей письменности. Кроме знаков, на табличках присутствуют изображения животных. Но исследователи до сих пор не знают, пытались ли древние люди передавать информацию соплеменникам с их помощью или нет.

Также на месте раскопок нашли женские глиняные статуэтки.

Автор: archaeologyinbulgaria.com Антропоморфные статуэтки, найденные на месте раскопок

В апреле 2020 года болгарские археологи обнаружили руины 700-летней каменной церкви с фресками на территории средневекового города - крепости Червен. Крепость располагалась недалеко от современного города Русе на северо-востоке страны. Считалась одним из главных городских, религиозных и экономических центров Второго Болгарского Царства (1185-1396).